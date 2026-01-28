HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Encuentran a cinco menores laborando en fábrica de lencería en Puente Piedra: Sunafil investiga presunta explotación laboral

Entre los adolescentes se hallaba una menor de 12 años, mientras que, de los 92 empleados del centro, solo el 20% estaba registrado en planilla y afiliado a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones.

Encuentran a 5 adolescentes en fabrica de lencería en Puente Piedra
Encuentran a 5 adolescentes en fabrica de lencería en Puente Piedra | Sunafil

Cinco adolescentes fueron hallados laborando en una fábrica conocida como Lencería Merc SRL, ubicada en el distrito de Puente Piedra, en un operativo conjunto de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) y la Policía Nacional del Perú. La intervención, que se realizó tras una denuncia recibida por la Línea 1818, evidencia presuntos casos de explotación laboral infantil.

Según el informe de Sunafil, los menores desempeñaban labores que implicaban el uso de maquinaria peligrosa y jornadas extensas. Entre los adolescentes también se encontraba una niña de 12 años, menor a la edad mínima legal para trabajar, y otros cuatro de 16 y 17 años que superaban los límites permitidos de horas diarias y semanales.

Detectan trabajo infantil en condiciones peligrosas

Las autoridades informaron que, durante la inspección, se constató que los adolescentes realizaban actividades de confección de lencería que implicaban riesgos físicos y exposición a maquinarias y herramientas peligrosas. "Esto constituye un incumplimiento grave de la legislación laboral”, se lee en el comunicado.

El caso más crítico corresponde a una adolescente de 12 años, cuya participación laboral está expresamente prohibida por la ley, que establece la edad mínima de 14 años para trabajar.

La inspección también reveló irregularidades masivas en la gestión del personal. Según se pudo conocer, de los 92 trabajadores presentes en la fábrica, solo el 20% estaba registrado en planilla y afiliado a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones. Además, se detectó el incumplimiento en el pago de remuneraciones y beneficios sociales, incluyendo compensación por tiempo de servicios, gratificaciones, bonificación extraordinaria y vacaciones.

Medidas de protección para los menores

Tras la intervención, los cinco adolescentes fueron puestos bajo custodia de la Policía Nacional del Perú para garantizar su integridad y la aplicación de medidas de protección. Las autoridades continúan con la investigación para determinar responsabilidades legales y sanciones correspondientes.

