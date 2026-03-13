HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios
Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
Espectáculos

‘Majo con Sabor’ confiesa que Jazmín Pinedo la ignoró cuando se presentó como novia de Gino Assereto: “No tuve respuesta”

Influencer ‘Majo con Sabor’ dejó entrever ante Magaly Medina que Jazmín Pinedo afectó su relación con Gino Assereto, exintegrante de ‘Esto es Guerra’.

'Majo con sabor' y Gino Assereto estuvieron juntos durante seis meses en 2025. Foto: Composición LR/YouTube/Instagram.
'Majo con sabor' y Gino Assereto estuvieron juntos durante seis meses en 2025. Foto: Composición LR/YouTube/Instagram.

'Majo con Sabor', o por su nombre real María José Vigil Checa, contó detalles inéditos de lo que vivió junto a su exnovio Gino Assereto, exintegrante de 'Esto es Guerra', cuando mantenían una relación.

La influencer y chef se presentó en el podcast de Magaly Medina y confesó que le escribió a Jazmín Pinedo, exnovia de Assereto, para presentarse como la pareja del modelo y darle la tranquilidad de que no habría ningún problema si en algún momento llegaba a conocer a la hija que tienen en común.

PUEDES VER: 'Majo con Sabor' recuerda reacción de Keiko Fujimori por gesto de Gabriel Calvo: “Me dio pena, la vi emocionada”

lr.pe

Jazmín Pinedo ignoró a 'Majo con Sabor' tras presentarse como su novia

“Yo le escribí, no tuve respuesta alguna. Le escribí de la manera más tranquila, diciéndole: ‘Oye, yo vengo con amor, no vengo a hacer daño a nadie’. Le di la posibilidad de conocerme para que tenga la tranquilidad de que, si en algún momento se da, que conozca a su hija, ella sepa que soy una buena persona, que jamás vengo a hacer daño a nadie, y no tuve respuesta alguna” señaló la influencer de 26 años, quien nació en Guatemala.

'Majo con sabor' afirmó a Magaly Medina que interpretó el silencio de Jazmín Pinedo como una mala señal y que entendió que su relación de ese entonces con Gino Assereto sería difícil de manejar. “Simplemente la respuesta fue problemas”, aclaró la chef.

Además, criticó que haya mujeres que, tras finalizar su relación con el padre de sus hijos y cuando estos tienen una nueva pareja, “hacen lo que quieren”, expresó. “Siempre quieren todo para ella. No dieron la mano a la felicidad de la persona que supuestamente quieren y eso es bajo”, comentó, dejando entrever que se refería a la popular 'chinita'.

PUEDES VER: ‘Majo con sabor’ confiesa fuerte discusión con su novio Gabriel Calvo por la diferencia de edad entre ambos: “Hemos chocado por varias cosas”

lr.pe
Notas relacionadas
Jazmín Pinedo cuestiona a Jota Benz por broma de presunto romance entre Gino Assereto y Valentino Palacios: “Debió prever lo que iba a pasar”

Jazmín Pinedo cuestiona a Jota Benz por broma de presunto romance entre Gino Assereto y Valentino Palacios: “Debió prever lo que iba a pasar”

LEER MÁS
Jazmín Pinedo asegura que habló con Gino Assereto por video con tiktoker Valentino: "Le cae súper bien"

Jazmín Pinedo asegura que habló con Gino Assereto por video con tiktoker Valentino: "Le cae súper bien"

LEER MÁS
Jazmín Pinedo habría rechazado oferta de 'América hoy' y seguirá conduciendo 'Más espectáculos', reveló Edson Dávila, 'Giselo'

Jazmín Pinedo habría rechazado oferta de 'América hoy' y seguirá conduciendo 'Más espectáculos', reveló Edson Dávila, 'Giselo'

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Tula Rodríguez revela cómo está su hija Valentina Carmona tras operación y confirma que se irá del Perú por estudios: “Me voy con ella”

Tula Rodríguez revela cómo está su hija Valentina Carmona tras operación y confirma que se irá del Perú por estudios: “Me voy con ella”

LEER MÁS
Katia Condos y la vez que reveló por qué quiso separarse de Federico Salazar: “Traté de irme y no me dejó”

Katia Condos y la vez que reveló por qué quiso separarse de Federico Salazar: “Traté de irme y no me dejó”

LEER MÁS
Pamela López reacciona en vivo tras enterarse de que Paul Michael terminó la relación: “Me tomó por sorpresa”

Pamela López reacciona en vivo tras enterarse de que Paul Michael terminó la relación: “Me tomó por sorpresa”

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Keiko Fujimori y RLA experimentan caída en intención de voto mientras que López Chau y Wolfgang Grozo aumentan

Fuerte sismo de magnitud 6,5 remeció Huacos, en la costa central de Chile, según el CSN

MINSA ofrece despistaje de cáncer gratis en marzo 2026: ¿cómo acceder a los exámenes?

Espectáculos

Tula Rodríguez revela cómo está su hija Valentina Carmona tras operación y confirma que se irá del Perú por estudios: “Me voy con ella”

Pamela Franco sorprende al anunciar canción con Melanie Martínez y no descarta sumar a Leonard León: “Creo que sí aceptaría”

Christian Domínguez aclara ausencia en promoción al emprendimiento de helados de Melanie Martínez: "No me los han mandado"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Keiko Fujimori y RLA experimentan caída en intención de voto mientras que López Chau y Wolfgang Grozo aumentan

Congreso interpelará al ministro de Transportes por contrato de la nueva Carretera Central

Elecciones 2026: ONPE anuncia que resultados de la primera vuelta se conocerían al mediodía del 13 de abril

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025