'Majo con Sabor', o por su nombre real María José Vigil Checa, contó detalles inéditos de lo que vivió junto a su exnovio Gino Assereto, exintegrante de 'Esto es Guerra', cuando mantenían una relación.

La influencer y chef se presentó en el podcast de Magaly Medina y confesó que le escribió a Jazmín Pinedo, exnovia de Assereto, para presentarse como la pareja del modelo y darle la tranquilidad de que no habría ningún problema si en algún momento llegaba a conocer a la hija que tienen en común.

Jazmín Pinedo ignoró a 'Majo con Sabor' tras presentarse como su novia

“Yo le escribí, no tuve respuesta alguna. Le escribí de la manera más tranquila, diciéndole: ‘Oye, yo vengo con amor, no vengo a hacer daño a nadie’. Le di la posibilidad de conocerme para que tenga la tranquilidad de que, si en algún momento se da, que conozca a su hija, ella sepa que soy una buena persona, que jamás vengo a hacer daño a nadie, y no tuve respuesta alguna” señaló la influencer de 26 años, quien nació en Guatemala.

'Majo con sabor' afirmó a Magaly Medina que interpretó el silencio de Jazmín Pinedo como una mala señal y que entendió que su relación de ese entonces con Gino Assereto sería difícil de manejar. “Simplemente la respuesta fue problemas”, aclaró la chef.

Además, criticó que haya mujeres que, tras finalizar su relación con el padre de sus hijos y cuando estos tienen una nueva pareja, “hacen lo que quieren”, expresó. “Siempre quieren todo para ella. No dieron la mano a la felicidad de la persona que supuestamente quieren y eso es bajo”, comentó, dejando entrever que se refería a la popular 'chinita'.