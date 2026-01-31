HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Sociedad

Choferes de la Línea JC son extorsionados en Carabayllo: suspendieron operaciones por un día

Las amenazas, enviadas el 29 de enero, advierten sobre posibles ataques si los choferes no se alinean a la organización criminal de Los Talibanes. Algunos optaron por salir gradualmente a trabajar.

Ante las constantes amenazas, un grupo de conductores decidió no salir a trabajar
Ante las constantes amenazas, un grupo de conductores decidió no salir a trabajar | Composición LR | Difusión

Un grupo de conductores de la línea de transporte JC, perteneciente a la empresa El Rápido, decidió paralizar sus actividades el viernes 30 de enero luego de recibir constantes amenazas extorsivas a través de mensajes vía WhatsApp. Según las imágenes, presuntos delincuentes de la banda Los Talibanes advirtieron con atacarlos y quitarles la vida si continuaban trabajando sin antes haberse alineado a su organización criminal.

De acuerdo con los conductores, los mensajes extorsivos fueron enviados el jueves 29 de enero, lo que ocasionó que gran parte de ellos decidiera no salir a trabajar como medida preventiva. No obstante, algunos optaron por salir de manera gradual, a pesar de que varias unidades permanecieron dentro del paradero principal de la empresa, ubicado en Carabayllo.

TE RECOMENDAMOS

TOMÁS GÁLVEZ BLINDA A JERÍ: NO LEVANTARÁ SECRETO DE COMUNICACIONES | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

PUEDES VER: Ataque con explosivo contra construcción en San Juan de Lurigancho deja al menos dos obreros heridos

lr.pe

Conductores de la empresa JC son amenazados de muerte

Una de las amenazas llegó a manos de uno de los trabajadores, quien alertó a sus compañeros. "Me dirijo a todos esos choferes para informarles y pasar la voz para que no sean carne de cañón para nosotros", comienza el mensaje.

"A todos de la empresa JC El Rápido que salgan a partir de mañana sin antes haberse alineado con nuestra organización, va para homicidio", amenazó uno de los presuntos delincuentes. Ante esta situación, los conductores decidieron alertar a las autoridades para obtener resguardo policial y evitar posibles ataques.

Por otro lado, los delincuentes aseguraron que atacarán cualquier unidad que vean en la calle, ya que "no se ha llegado a ningún acuerdo ni con la policía ni con las demás organizaciones".

PUEDES VER: Sujeto es asesinado a balazos frente a su hijo menor en plena vía pública de Ventanilla

lr.pe

Medidas de los choferes extorsionados

A pesar de que algunas unidades salieron a trabajar, lo hicieron con el temor de convertirse en las siguientes víctimas. "Dependiendo de cómo esté la situación (guardaré mi carro)", sostuvo un conductor a punto de cumplir su ruta habitual.

Un escenario similar se reportó en San Martín de Porres, donde los choferes de la línea Grupo 10 no salieron a trabajar durante dos días consecutivos debido a constantes extorsiones. Según los conductores, las extorsiones no han cesado en el sector norte de la capital, donde a diario reciben amenazas y se ven obligados a pagar un monto de dinero para poder trabajar con tranquilidad.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Gerente de empresa, cuyo chofer fue asesinado en Carabayllo, afirma que no recibieron amenazas: "Pagamos casi S/300 diario"

Gerente de empresa, cuyo chofer fue asesinado en Carabayllo, afirma que no recibieron amenazas: "Pagamos casi S/300 diario"

LEER MÁS
Sicarios asesinan a balazos a un chofer de transporte público mientras abastecía combustible en un grifo de Carabayllo

Sicarios asesinan a balazos a un chofer de transporte público mientras abastecía combustible en un grifo de Carabayllo

LEER MÁS
Sedapal anuncia corte de agua en 4 distritos de Lima este 29 de enero: consulta los horarios y si tu zona es una de las afectadas

Sedapal anuncia corte de agua en 4 distritos de Lima este 29 de enero: consulta los horarios y si tu zona es una de las afectadas

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Tragedia en Los Olivos: tres adultos y un menor mueren tras despiste de auto que impactó con una palmera

Tragedia en Los Olivos: tres adultos y un menor mueren tras despiste de auto que impactó con una palmera

LEER MÁS
Joven de Huarochirí logró que colegio le entregará certificado y no perderá su vacante en San Marcos: “Me llamaron del Ministerio”

Joven de Huarochirí logró que colegio le entregará certificado y no perderá su vacante en San Marcos: “Me llamaron del Ministerio”

LEER MÁS
Sueldo docente 2026: conoce cuál es la remuneración íntegra magisterial según la escala, jornada laboral y otros beneficios

Sueldo docente 2026: conoce cuál es la remuneración íntegra magisterial según la escala, jornada laboral y otros beneficios

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Pataz: Así fue la Operación Libertad que permitió el rescate de 29 mineros secuestrados

Cómo votar en las elecciones de Costa Rica 2026: horarios, requisitos y paso a paso

Eddie Fleischman criticó duramente designación de Mano Menezes como DT de la selección peruana: "Es un técnico para equipo chico"

Sociedad

Sueldo docente 2026: conoce cuál es la remuneración íntegra magisterial según la escala, jornada laboral y otros beneficios

Intervienen a ciudadano chino con S/100.000 en Iquitos: sería parte de ‘Los Depredadores del Oriente’

¿Volverá el Corredor Verde? Acuerdo entre concesionarios y ATU reabriría la ruta entre el Centro de Lima y San Miguel

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Pataz: Así fue la Operación Libertad que permitió el rescate de 29 mineros secuestrados

José Jerí responde hoy al Ministerio Público por caso Chifagate

Elecciones 2026: Amnistía Internacional lanza Mira Bien, una plataforma para contrastar planes de gobierno desde los derechos humanos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025