Choferes de la Línea JC son extorsionados en Carabayllo: suspendieron operaciones por un día
Las amenazas, enviadas el 29 de enero, advierten sobre posibles ataques si los choferes no se alinean a la organización criminal de Los Talibanes. Algunos optaron por salir gradualmente a trabajar.
Un grupo de conductores de la línea de transporte JC, perteneciente a la empresa El Rápido, decidió paralizar sus actividades el viernes 30 de enero luego de recibir constantes amenazas extorsivas a través de mensajes vía WhatsApp. Según las imágenes, presuntos delincuentes de la banda Los Talibanes advirtieron con atacarlos y quitarles la vida si continuaban trabajando sin antes haberse alineado a su organización criminal.
De acuerdo con los conductores, los mensajes extorsivos fueron enviados el jueves 29 de enero, lo que ocasionó que gran parte de ellos decidiera no salir a trabajar como medida preventiva. No obstante, algunos optaron por salir de manera gradual, a pesar de que varias unidades permanecieron dentro del paradero principal de la empresa, ubicado en Carabayllo.
Conductores de la empresa JC son amenazados de muerte
Una de las amenazas llegó a manos de uno de los trabajadores, quien alertó a sus compañeros. "Me dirijo a todos esos choferes para informarles y pasar la voz para que no sean carne de cañón para nosotros", comienza el mensaje.
"A todos de la empresa JC El Rápido que salgan a partir de mañana sin antes haberse alineado con nuestra organización, va para homicidio", amenazó uno de los presuntos delincuentes. Ante esta situación, los conductores decidieron alertar a las autoridades para obtener resguardo policial y evitar posibles ataques.
Por otro lado, los delincuentes aseguraron que atacarán cualquier unidad que vean en la calle, ya que "no se ha llegado a ningún acuerdo ni con la policía ni con las demás organizaciones".
Medidas de los choferes extorsionados
A pesar de que algunas unidades salieron a trabajar, lo hicieron con el temor de convertirse en las siguientes víctimas. "Dependiendo de cómo esté la situación (guardaré mi carro)", sostuvo un conductor a punto de cumplir su ruta habitual.
Un escenario similar se reportó en San Martín de Porres, donde los choferes de la línea Grupo 10 no salieron a trabajar durante dos días consecutivos debido a constantes extorsiones. Según los conductores, las extorsiones no han cesado en el sector norte de la capital, donde a diario reciben amenazas y se ven obligados a pagar un monto de dinero para poder trabajar con tranquilidad.
