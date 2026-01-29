Sujeto es asesinado a balazos frente a su hijo menor en plena vía pública de Ventanilla

Sujeto es asesinado en Ventanilla en horas de la tarde. Foto: composición LR / Ventanilla TV | composición LR

La tarde del jueves 29, un hombre fue asesinado a balazos en la vía pública, en el sector Ciudad Satélite de Ventanilla Alta, distrito de Ventanilla. La víctima habría sido identificada como un productor de eventos conocido en la zona con el alias de “Pepe Sanders”. El hecho ocurrió en presencia de su menor hijo.

Según información proporcionada por testigos, un sujeto que se desplazaba en una motocicleta lineal se acercó a la víctima y le disparó al menos cinco veces para luego retirarse de la zona. El herido cayó sobre la calzada y no llegó a recibir atención médica, ya que falleció en el lugar.

Víctima es acribillada en vía pública

Al momento del ataque, el hombre se encontraba acompañado de su hijo menor de edad, quien presenció los hechos. Minutos después, familiares de la víctima acudieron al lugar para identificar el cuerpo, el cual permanecía tendido en la vía pública.

Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y personal de criminalística llegaron a la escena para acordonar el área y realizar las diligencias correspondientes. Durante el procedimiento, se recogieron casquillos de bala y otros elementos que serán incorporados a la investigación. Asimismo, las autoridades informaron que se solicitarán las grabaciones de las cámaras de seguridad ubicadas en los alrededores con el fin de identificar al responsable y determinar la ruta de escape.

Investigación en curso

Vecinos del sector señalaron que no es frecuente que se registren hechos de esta naturaleza en la zona. Por su parte, la Policía indicó que no se descarta ninguna hipótesis y que las investigaciones continúan en curso. Entre las posibles líneas se consideran un presunto ajuste de cuentas o un caso relacionado con extorsión, aunque hasta el momento no se ha confirmado el móvil del crimen.

Este caso corresponde al segundo homicidio registrado en el distrito de Ventanilla en lo que va del día. Las autoridades señalaron que en los próximos días se brindará mayor información conforme se obtengan avances en las investigaciones.

