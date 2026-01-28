HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Sicarios asesinan a balazos a un chofer de transporte público mientras abastecía combustible en un grifo de Carabayllo

Abraham Jesús Quintanilla, de 48 años, fue interceptado por dos criminales que viajaban en una moto lineal. La víctima fue llevada al hospital, pero perdió la vida en el trayecto.

Abraham Jesús Quintanilla recibió 10 disparos en el cuerpo cuando estaba estacionado en un grifo en Carabayllo.
Abraham Jesús Quintanilla recibió 10 disparos en el cuerpo cuando estaba estacionado en un grifo en Carabayllo. | Foto: composición LR/ América TV

Abraham Jesús Quintanilla Chuquillanqui es una nueva víctima del sicariato en Carabayllo. El conductor de 48 años fue interceptado por dos delincuentes que dispararon a matar en múltiples ocasiones mientras abastecía de combustible su unidad en un grifo de la avenida Tupac Amaru.

El hombre tenía más de 10 años en el servicio de transporte y, según sus compañeros de trabajo, la empresa en la que laboraba había dejado de pagar las extorsiones.

Chófer fallece tras recibir 10 disparos en Carabayllo

Cámaras de seguridad de la zona revelaron que el conductor se encontraba en su asiento cuando, desde atrás, se acercaron a máxima velocidad dos sicarios en una moto lineal. Se detuvieron frente al parabrisas y dispararon 10 veces contra él, causándole graves heridas.

Abraham Quintanilla trabajaba para la empresa de transportes Estunsac, que cubre la ruta de Carabayllo hasta San Miguel. Tras el ataque, fue trasladado por sus colegas al hospital más cercano, pero falleció en el trayecto.

El representante de la empresa Estunsac reveló que la compañía fue víctima de extorsión durante más de 8 meses. Aunque decidieron suspender los pagos recientemente, aclaró que no recibieron amenazas previas que anticiparan este último ataque contra su unidad.

Línea de bus Estunsac no sale a trabajar tras asesinato a chófer

Más de 25 unidades de la empresa de transportes Estunsac suspendieron su servicio tras el asesinato de Abraham Jesús Quintanilla Chuquillanqui.

El gerente de la empresa de transportes confirmó la suspensión indefinida de sus operaciones ante el riesgo de nuevos atentados contra sus conductores. Asimismo, calificó el ataque como un hecho inesperado y subrayó que la inseguridad dejó a los trabajadores en un estado de vulnerabilidad absoluta.

"Si hubiéramos podido pagar, lo hubiésemos hecho porque una vida vale más que el dinero, pero no tuvimos amenazas previas ni llamadas extorsivas sobre un atentado", reveló el gerente de Estunsac.

