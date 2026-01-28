Gerente de empresa, cuyo chofer fue asesinado en Carabayllo, afirma que no recibieron amenazas | Foto: composición LR/Panamericana.

Gerente de empresa, cuyo chofer fue asesinado en Carabayllo, afirma que no recibieron amenazas | Foto: composición LR/Panamericana.

El conductor de transporte público Abraham Jesús Quintanilla Chuquillanqui (48), fue asesinado de 10 disparos por dos sujetos a bordo de una motocicleta mientras abastecía su bus de combustible en Carabayllo. A pesar de los esfuerzos de otros conductores y personal del grifo que lo auxiliaron, el chofer perdió la vida cuando era trasladado al hospital más cercano.

Según reveló el gerente de la empresa Estunsac, que cubre la ruta de Carabayllo hasta San Miguel, el ataque tomó por sorpresa a todo el personal, debido a que no existían advertencias previas ni mensajes extorsivos recientes. La víctima, quien trabajaba desde hace tres años como chofer, era considerado un trabajador ejemplar y había sido reconocido en diciembre de 2025 por su puntualidad y cumplimiento de sus labores.

“Somos una empresa formal y nos sorprende que haya cometido esta atrocidad en contra de nuestro conductor. No hemos recibido amenazas previas. Eso es lo que nos tiene un poco preocupados porque no hemos recibido nada”, indicó.

Empresa pagaba S/300 diarios por unidad

El gerente explicó que la empresa había sido víctima de extorsión en el pasado, pero que desde julio del año anterior no recibía amenazas. Según precisó, cada unidad aportaba alrededor de S/10, lo que representaba casi S/300 diarios por unidad, una suma que, de acuerdo con el representante de la compañía, se entregaba para evitar represalias.

“Nosotros hemos cumplido y ahora que se ensañen de esa manera con nuestro conductor sin saber absolutamente nada”, agregó.

Flota paralizada por temor a nuevos ataques

Tras el asesinato, los 25 vehículos de la empresa suspendieron sus actividades como medida de prevención. Los trabajadores y el personal administrativo permanecen en alerta, mientras definen qué acciones tomarán frente a un escenario de inseguridad que los mantiene en riesgo.

"Si hubiéramos podido pagar, lo hubiésemos hecho porque una vida vale más que el dinero, pero no tuvimos amenazas previas ni llamadas extorsivas sobre un atentado", expresó el gerente de Estunsac.

