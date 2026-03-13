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Trump confirma que Estados Unidos bombardeó instalaciones militares de Irán en la isla Kharg: "No tiene capacidad para defenderse"

El líder republicano calificó el reciente ataque como "uno de los más poderosos de la historia de Oriente Medio".

Donald Trump indicó que escoltarán buques en el estrecho de Ormuz.
Donald Trump indicó que escoltarán buques en el estrecho de Ormuz. | AFP

El presidente Donald Trump confirmó este viernes 13 de marzo de 2026 que el Comando Central de Estados Unidos bombardeó las instalaciones militares de Irán en la isla Kharg, considerada el principal centro de exportación de crudo de la República Islámica.

A través de Truth Social, el líder republicano reconoció que no destruyeron la infraestructura petrolera del enclave "por razones de decencia".

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Sin embargo, advirtió que si Teherán u otro país interfieren "con el libre y seguro paso de los barcos por el estrecho de Ormuz" podrá reconsiderar inmediatamente la decisión de atacar dicha instalación.

Trump asegura que Estados Unidos aniquiló &quot;por completo&quot; los objetivos militares en Kharg.

Trump asegura que Estados Unidos aniquiló "por completo" los objetivos militares en Kharg.

PUEDES VER: Donald Trump considera que Putin estaría ayudando "un poco" a Irán en la guerra de Oriente Medio

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Ultimátum

Trump calificó el reciente bombardeo como "uno de los más poderosos de la historia de Oriente Medio". También aseveró que Washington tiene las armas "más poderosas y sofisticadas que el mundo haya conocido".

En ese escenario, el jefe de Estado sostuvo que "Irán no tiene capacidad alguna para defenderse". "¡No hay nada que puedan hacer al respecto! Jamás tendrá armas nucleares ni la capacidad de amenazar a los Estados Unidos de América, a Oriente Medio ni, de hecho, al mundo entero", dijo en Truth Social.

Por último, comentó que las fuerzas armadas iraníes y los miembros del "régimen terrorista" "harían bien en deponer las armas y salvar el resto de su país".

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