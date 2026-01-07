Atacan con piedras a bus 'El Rápido' en Los Olivos y una comerciante ambulante a bordo resulta herida

Un violento incidente se registró la noche del lunes 5 de enero en el distrito de Los Olivos, cuando un bus de transporte público de la empresa El Rápido fue alcanzado por una piedra mientras circulaba por la avenida Universitaria. El hecho dejó como saldo a una vendedora ambulante herida, quien había subido a la unidad para cantar.

De acuerdo con la información preliminar, el ataque ocurrió luego de una discusión entre dos hombres en plena vía pública. Ambos sujetos se habrían lanzado las piedras durante el enfrentamiento, y una de ellas impactó contra una de las ventanas del bus, rompiendo el vidrio e hiriendo a la mujer que se encontraba dentro.

Vendedora ambulante fue auxiliada por los pasajeros

Testigos del hecho señalaron que la víctima cayó al piso tras recibir el impacto y tuvo que ser asistida de inmediato por los propios pasajeros del bus y alertaron a las autoridades para que la mujer sea trasladada a un centro de salud cercano, donde recibió atención médica. Hasta el cierre de esta nota, no se ha informado sobre la gravedad de sus lesiones.

Las autoridades confirmaron que no se registraron más personas heridas durante el incidente. Asimismo, la identidad de los dos hombres involucrados en la pelea no ha sido identificada, y se desconoce si fueron intervenidos tras el altercado.

Vecinos denuncian falta de seguridad en la zona

Tras lo ocurrido, transeúntes y comerciantes de la avenida Universitaria expresaron su preocupación por la falta de presencia policial y de serenazgo en el sector. Según indicaron, la ausencia de patrullaje facilita que se produzcan enfrentamientos y actos delictivos en la zona.

“Las autoridades deberían venir por aquí para vigilar las calles, porque no hay nadie”, señaló uno de los vecinos. Otros ciudadanos manifestaron que actualmente es peligroso intervenir en peleas o intentar defender a terceros, debido al temor de que los involucrados porten armas de fuego o cuchillos.

Hechos similares se repiten en el distrito

Este ataque no sería un hecho aislado. Vecinos indicaron que al día siguiente se registró otro episodio de violencia, cuando un motociclista arrojó una piedra contra un vehículo particular tras un choque entre ambos.

Ante esta situación, los comerciantes de la zona hicieron un llamado a las autoridades municipales y policiales para reforzar el patrullaje y adoptar medidas que garanticen la seguridad de peatones, conductores y usuarios del transporte público.

