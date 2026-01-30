HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Ataque con explosivo contra construcción en San Juan de Lurigancho deja al menos dos obreros heridos

La Policía Nacional del Perú investiga el incidente, que podría estar vinculado a un acto de extorsión. Se revisarán cámaras de seguridad para identificar a los responsables.

Ataque con explosivo en SJL deja heridos en horas de la tarde. Foto: Prensa SJL
Ataque con explosivo en SJL deja heridos en horas de la tarde. Foto: Prensa SJL

En horas de la tarde del viernes 30 de enero se registró un ataque contra una obra de construcción ubicada en la zona de 5 de Wiesse, en el distrito de San Juan de Lurigancho. El hecho dejó como saldo al menos dos personas heridas, quienes fueron auxiliadas de inmediato y trasladadas a un establecimiento de salud cercano para recibir atención médica. Tras lo ocurrido, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) se desplazaron hasta el lugar con el fin de asegurar la zona e iniciar las diligencias correspondientes.

lr.pe

Explosión generó alarma entre vecinos y trabajadores

De acuerdo con la información preliminar, el ataque habría sido provocado por la detonación de un artefacto lanzado contra uno de los techos de la construcción. Vecinos del sector señalaron que el estruendo fue de gran intensidad y se escuchó en varias cuadras a la redonda, lo que generó alarma entre los residentes y trabajadores de la zona. Algunos testigos indicaron que, tras la explosión, varias personas salieron de sus viviendas para conocer lo ocurrido, mientras otros optaron por resguardarse ante el temor de un nuevo incidente.

Las primeras hipótesis apuntan a un presunto acto de extorsión, una modalidad delictiva que en los últimos meses ha afectado a diversos negocios y obras en la capital. En ese contexto, la Policía informó que se revisarán las cámaras de seguridad públicas y privadas del área para identificar a los responsables. Imágenes captadas por sistemas de videovigilancia habrían registrado el paso de una mototaxi de color azul con rojo alrededor de las 3. 00 p. m. Según estas grabaciones, el vehículo circulaba con la puerta abierta y, en un momento determinado, uno de sus ocupantes habría arrojado el artefacto hacia la edificación.

Autoridades continúan con las diligencias

Tras el ataque, los propios trabajadores de la obra intentaron auxiliar a los afectados y coordinaron su traslado al hospital más cercano, mientras se solicitaba apoyo de los servicios de emergencia. La PNP acordonó el perímetro para facilitar el trabajo de los peritos y evitar riesgos adicionales a la población.

Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no han confirmado la identidad de la banda criminal que estaría detrás del atentado. El caso se encuentra en investigación y no se descarta que en las próximas horas se brinde mayor información oficial. El hecho ocurre en el contexto del estado de emergencia vigente, lo que vuelve a poner en agenda la problemática de la inseguridad y los delitos vinculados a la extorsión en zonas de alta actividad económica del distrito.

