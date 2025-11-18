Conductor de El Rápido se quiebra tras recientes ataques contra la empresa de transporte. | Foto: Composición LR/Rosa Quincho

Un conductor de la empresa de transporte El Rápido, atacada a balazos la madrugada del martes 18 de noviembre en su patio de maniobras en el distrito de San Martín de Porres, relató con la voz quebrada el temor con el que él y sus compañeros salen a trabajar en medio de la creciente ola de extorsiones que golpea a Lima Norte.

“Como cualquier chofer tenemos miedo de salir a trabajar. No tenemos seguridad. No es solo El Rápido, son varias empresas”, contó el transportista. Asimismo, reveló que no puede dejar de trabajar porque cuida de su madre.

80 buses de El Rápido dejaron de operar tras el ataque a balazos

El hombre recordó que, en plena madrugada, escuchó una ráfaga de disparos. En la escena, la Policía Nacional del Perú halló al menos ocho casquillos y seis impactos de bala en el portón principal de la cochera. En el interior se encontraban los vigilantes, quienes afortunadamente resultaron ilesos.

Tras el ataque, unos 80 buses dejaron de operar por el temor a un posible ataque. Debido a la magnitud del hecho, aún se desconoce cuando los conductores retomarán sus labores.

“Vivimos del día. Si no trabajamos, no comemos. A veces cumplimos nuestras vueltas y nos guardamos más temprano por miedo”, relató el conductor, quien prefirió mantener su identidad en el anonimato. Incluso, agregó que varios de sus compañeros han optado por renunciar. “Hay días en que 20 carros se quedan parados porque los choferes ya no quieren manejar”, señaló.

Continúa trabajando por su madre

Pese al temor, asegura que no puede abandonar su trabajo. “Tengo que ver por mi madre. ¿Qué hago yo? Toda mi vida me he dedicado al transporte. Salgo y solo le pido al Señor que me vaya bien. Ella es mi motivo para seguir adelante”, expresó conmocionado.

Con más de 15 años en el rubro, lamentó que el estado de emergencia no esté dando resultados. “No es emergencia. Todos los transportistas estamos siendo extorsionados y el Estado no hace nada. No es justo; lo más triste es que nos quitan la vida”, denunció.

El violento ataque de anoche se suma a una lista de atentados contra empresas de transporte urbano en Lima Norte en las últimas horas. Entre tanto, dirigentes de diversas empresas vienen sosteniendo reuniones para definir la fecha de un paro de 48 horas contra la inseguridad.

