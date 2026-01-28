HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | Paraguay entrega a el 'Monstruo' a Interpol
EN VIVO | Paraguay entrega a el 'Monstruo' a Interpol     EN VIVO | Paraguay entrega a el 'Monstruo' a Interpol     EN VIVO | Paraguay entrega a el 'Monstruo' a Interpol     
Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios
Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios     
EN VIVO

Hablemos de plata y laberinto presidencial | Sin Guion con Rosa María Palacios

Sociedad

Sedapal anuncia corte de agua en 4 distritos de Lima este 29 de enero: consulta los horarios y si tu zona es una de las afectadas

Sedapal aconseja a los usuarios almacenar agua con anticipación y hacer un uso responsable del recurso durante el corte, que busca garantizar un abastecimiento adecuado.

Sedapal realizará trabajos de mantenimiento este 29 de enero, por lo que cuatro distritos de Lima tendrán cortes de agua.
Sedapal realizará trabajos de mantenimiento este 29 de enero, por lo que cuatro distritos de Lima tendrán cortes de agua. | Foto: La República

Miles de hogares y comercios se verán afectados este 29 de enero por un corte de agua que realizará Sedapal en cuatro distritos de Lima Metropolitana. La medida responde a trabajos de mantenimiento programados en el sistema de almacenamiento y distribución, por lo que el servicio se suspenderá de forma temporal en distintas zonas y horarios.

Las labores forman parte de un plan de mejora de la red de agua potable, orientado a reducir fallas operativas y asegurar una prestación más estable del servicio. Desde Sedapal se informó que estas intervenciones buscan garantizar condiciones adecuadas de abastecimiento para usuarios de viviendas, comercios y actividades productivas.

TE RECOMENDAMOS

TODA LA VERDAD SOBRE KEIKO FUJIMORI | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Cuatro distritos de Lima no tendrán agua este 27 y 28 de enero, según Sedapal: revisa los horarios y zonas afectadas

lr.pe

Zonas afectadas por el corte de agua el jueves 29 de enero

Ate (Sector 150)

Zonas: A. H. Huaycán zona Z, UCV 236 B - 233 E, ampliación Santa Rosa

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

Jesús María (Sector 25)

Zonas: Agrupación Angamos, Cercado y Urb. Fundo Oyague conforman una misma zona.

Cuadrante: Av. Brasil, jr. Talara, jr. Lloque Yupanqui, av. General Santa Cruz, jr. Huáscar, av. Javier Mariátegui y av. Mello Franco.

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

Carabayllo (Sector 357)

Zonas: A.H. Villa Esperanza Ampl. comité vecinal N. 1, A.H. Villa Polvorín III, A.H. Villa Progreso, A.H. Vista Alegre, Asoc. Sol de Caudivilla, Asoc. Viv. Nicanor Arteaga, PJ. El Dorado, PJ. El Polvorín, PJ. La Flor, Pj. Nueva América, PJ. Porras Barrenechea, PJ. El Progreso 1er sector, PJ. Villa Esperanza.

Hora: 12 m - 8 p.m.

PUEDES VER: Corte de agua en Lima: zonas afectadas y horario de Sedapal para este domingo 25 y lunes 26 de enero

lr.pe
Sedapal pidió a la población afectada tomar sus precauciones y almacenar agua con anticipación para cubrir sus necesidades básicas durante el periodo de suspensión del servicio. Foto: La República

Sedapal pidió a la población afectada tomar sus precauciones y almacenar agua con anticipación para cubrir sus necesidades básicas durante el periodo de suspensión del servicio. Foto: La República

La Molina (Sector 197)

Zonas: Urb. Musa 3era etapa. Cuadrante: Coop. Viv. Musa 1era, 2da, 3era, 4ta y 5ta etapa; Asoc. Piedra Viva; Urb. So, de La Molina III etapa; Asoc. Los Arbolitos.

Hora 1 p.m. 11:50 p.m.

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) pidió a la población afectada tomar sus precauciones y almacenar agua con anticipación para cubrir sus necesidades básicas durante el periodo de suspensión del servicio. Asimismo, recomendó hacer un uso responsable del recurso antes, durante y después del corte, mientras se desarrollan los trabajos programados en la red de distribución.

Notas relacionadas
Cuatro distritos de Lima no tendrán agua este 27 y 28 de enero, según Sedapal: revisa los horarios y zonas afectadas

Cuatro distritos de Lima no tendrán agua este 27 y 28 de enero, según Sedapal: revisa los horarios y zonas afectadas

LEER MÁS
Corte de agua en Lima: zonas afectadas y horario de Sedapal para este domingo 25 y lunes 26 de enero

Corte de agua en Lima: zonas afectadas y horario de Sedapal para este domingo 25 y lunes 26 de enero

LEER MÁS
Corte de agua en Lima: zonas afectadas y horario de Sedapal para el sábado 24 de enero

Corte de agua en Lima: zonas afectadas y horario de Sedapal para el sábado 24 de enero

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Erick Moreno, alias el 'Monstruo', es entregado a la Interpol para su extradición al Perú

Erick Moreno, alias el 'Monstruo', es entregado a la Interpol para su extradición al Perú

LEER MÁS
Transportistas se unen a la 'Marcha de Sacrificio' convocada por la Generación Z este 28 de enero: "Tenemos que salir a defender la vida"

Transportistas se unen a la 'Marcha de Sacrificio' convocada por la Generación Z este 28 de enero: "Tenemos que salir a defender la vida"

LEER MÁS
¿En qué partes del Perú se entregan DNI electrónico gratis? Estos son los 2 grupos de beneficiarios, según Reniec

¿En qué partes del Perú se entregan DNI electrónico gratis? Estos son los 2 grupos de beneficiarios, según Reniec

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Candelaria 2026: Federación de Cultura de Puno expulsa a cuatro de sus directivos

Cielo para dos 5: Park Hee-sun, Kim Go-eun y la lista completa de participantes de la nueva temporada del reality de Netflix

Minedu destina S/295 millones para mejorar colegios públicos de cara al inicio escolar 2026

Sociedad

Candelaria 2026: Federación de Cultura de Puno expulsa a cuatro de sus directivos

Minedu destina S/295 millones para mejorar colegios públicos de cara al inicio escolar 2026

Temblor en Perú HOY: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo, 27 de enero, vía IGP?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Congreso postergó 26 veces debate de investigación sobre el “Club del Dragón”

José Jerí: presentan oficialmente moción de vacancia presidencial por reuniones con empresario chino

JNE anuncia que el debate presidencial de las Elecciones 2026 será entre el 23 y 30 de marzo

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025