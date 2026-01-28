Sedapal anuncia corte de agua en 4 distritos de Lima este 29 de enero: consulta los horarios y si tu zona es una de las afectadas
Sedapal aconseja a los usuarios almacenar agua con anticipación y hacer un uso responsable del recurso durante el corte, que busca garantizar un abastecimiento adecuado.
Miles de hogares y comercios se verán afectados este 29 de enero por un corte de agua que realizará Sedapal en cuatro distritos de Lima Metropolitana. La medida responde a trabajos de mantenimiento programados en el sistema de almacenamiento y distribución, por lo que el servicio se suspenderá de forma temporal en distintas zonas y horarios.
Las labores forman parte de un plan de mejora de la red de agua potable, orientado a reducir fallas operativas y asegurar una prestación más estable del servicio. Desde Sedapal se informó que estas intervenciones buscan garantizar condiciones adecuadas de abastecimiento para usuarios de viviendas, comercios y actividades productivas.
Zonas afectadas por el corte de agua el jueves 29 de enero
Ate (Sector 150)
Zonas: A. H. Huaycán zona Z, UCV 236 B - 233 E, ampliación Santa Rosa
Hora: 8 a. m. - 8 p. m.
Jesús María (Sector 25)
Zonas: Agrupación Angamos, Cercado y Urb. Fundo Oyague conforman una misma zona.
Cuadrante: Av. Brasil, jr. Talara, jr. Lloque Yupanqui, av. General Santa Cruz, jr. Huáscar, av. Javier Mariátegui y av. Mello Franco.
Hora: 8 a. m. - 8 p. m.
Carabayllo (Sector 357)
Zonas: A.H. Villa Esperanza Ampl. comité vecinal N. 1, A.H. Villa Polvorín III, A.H. Villa Progreso, A.H. Vista Alegre, Asoc. Sol de Caudivilla, Asoc. Viv. Nicanor Arteaga, PJ. El Dorado, PJ. El Polvorín, PJ. La Flor, Pj. Nueva América, PJ. Porras Barrenechea, PJ. El Progreso 1er sector, PJ. Villa Esperanza.
Hora: 12 m - 8 p.m.
Sedapal pidió a la población afectada tomar sus precauciones y almacenar agua con anticipación para cubrir sus necesidades básicas durante el periodo de suspensión del servicio. Foto: La República
La Molina (Sector 197)
Zonas: Urb. Musa 3era etapa. Cuadrante: Coop. Viv. Musa 1era, 2da, 3era, 4ta y 5ta etapa; Asoc. Piedra Viva; Urb. So, de La Molina III etapa; Asoc. Los Arbolitos.
Hora 1 p.m. 11:50 p.m.
El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) pidió a la población afectada tomar sus precauciones y almacenar agua con anticipación para cubrir sus necesidades básicas durante el periodo de suspensión del servicio. Asimismo, recomendó hacer un uso responsable del recurso antes, durante y después del corte, mientras se desarrollan los trabajos programados en la red de distribución.