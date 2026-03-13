Franco relató que llegó a ver algo que le llamó la atención Foto: Composición LR | Captura de YouTube / Instagram

Franco relató que llegó a ver algo que le llamó la atención Foto: Composición LR | Captura de YouTube / Instagram

La cantante Pamela Franco sorprendió al revelar que Karla Tarazona le envió algo que consideró inadecuado a Christian Domínguez cuando ambos mantenían una relación sentimental. Sin embargo, la intérprete de 'Dile la verdad' evitó brindar más detalles ante la falta de pruebas que le den peso a su versión.

En declaraciones para el podcast '¡Q'Bochinche!', la cantante de cumbia se mantuvo cautelosa con sus declaraciones para evitar problemas legales. "La verdad, como no tengo pruebas y la gente tiene la costumbre de mandar carta notarial, tengo que protegerme, pero sí es algo que yo viví", aseguró.

¿Qué dijo Pamela Franco sobre Karla Tarazona?

La actual pareja de Christian Cueva contó que llegó a ver algo que le llamó la atención y que, a su juicio, lo enviado por Tarazona no correspondía al contexto de la relación que tenía entonces con Domínguez. "No me parece que fuera una imagen adecuada", señaló.

"Vi algo que no me parece que sea algo adecuado. Yo, por ejemplo, no le mandaría eso a él ahorita que sé que tiene una pareja, o sea, no va", agregó, dejando en que claro que los involucrados "saben perfectamente" a qué se refiere.

Pamela Franco insinúa que Christian Domínguez la buscaba en su casa

Pamela Franco dejó entrever que Christian Domínguez, su exnovio y padre de su hija, la buscaba en su domicilio, incluso cuando ya mantenía una relación con Karla Tarazona. Tras este hecho, la cantante optó por quitarle las llaves de su casa y prohibirle la entrada.

“Tú (Domínguez) sabes cómo te portas. Que no se haga el muy enamorado (de Tarazona) tampoco porque, de verdad… en serio, no te voy a hacer recordar por qué no entras a mi casa porque, de verdad…sé feliz. Ya no escarbes, no jod…”, señaló la intérprete de 'Dile la verdad', enfurecida porque el músico la seguía mencionando en la prensa.