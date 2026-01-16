Sunedu reduce plazos del Registro de Grados y Títulos: trámites serán 100 % digitales y en menor plazo | Foto: Virgilio Grajeda / La República.

Sunedu reduce plazos del Registro de Grados y Títulos: trámites serán 100 % digitales y en menor plazo | Foto: Virgilio Grajeda / La República.

La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) aprobó una modificación que reduce los plazos del Registro Nacional de Grados y Títulos y establece que el trámite sea 100% digital, con el objetivo de agilizar la inscripción de diplomas y reducir la carga administrativa para universidades e institutos.

La medida fue oficializada mediante la Resolución de Consejo Directivo N.° 0003-2026-SUNEDU-CD y busca modernizar uno de los procedimientos más demandados por egresados y profesionales en el país.

Trámites en menos plazos y digitalizados

Con la nueva medida, las universidades deberán presentar la solicitud de inscripción de grados y títulos dentro de un plazo máximo de 30 días, mientras que Sunedu contará con 10 días para evaluar y registrar la información. La medida busca facilitar a los egresados el acceso oportuno a documentos oficiales necesarios para empleo, estudios de posgrado y trámites públicos.

Además, el proceso será completamente digital, por lo que los profesionales ya no tendrán que llenar formularios impresos o discos de almacenamiento físicos. La medida disminuirá los costos administrativos, acelerará la revisión de expedientes, y mejorará la trazabilidad y el control de la información registrada.

Nuevas herramientas para la corrección de registros

La norma también incorpora mecanismos para realizar observaciones a registros individuales y evitar retrasos, así como rechazar solicitudes completas por errores puntuales. Es decir, los trámites no se verán afectados por observaciones específicas.

Incluso en situaciones excepcionales, como el cierre del centro educativo, se habilitarán procedimientos que permitan que los propios estudiantes y egresados corrijan directamente la información registrada.

