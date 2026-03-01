HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Padre de familia muere tras recibir un disparo al resistirse al robo de su mochila con dinero de su AFP

Su esposa exige justicia y pide a la Policía investigar la identidad de los agresores mediante análisis de cámaras de seguridad, así como revisar los movimientos previos al asalto y posterior ataque.

Un trágico asalto terminó con la vida de Ronald Wilfredo Zamudio, de 53 años, quien fue atacado tras retirar dinero de su AFP para la educación de su hijo.
Un trágico asalto terminó con la vida de Ronald Wilfredo Zamudio, de 53 años, quien fue atacado tras retirar dinero de su AFP para la educación de su hijo.

Un trabajador identificado como Ronald Wilfredo Zamudio Blas, falleció años 53 años en el Cercado de Lima luego de ser atacado durante un asalto por presuntos marcas. El hecho ocurrió en la puerta de su vivienda cuando regresaba de retirar dinero de su AFP en una agencia ubicada en la avenida Perú.

De acuerdo con la información difundida, el monto retirado estaba destinado al pago de los estudios universitarios de su hijo menor. Tras la operación bancaria, la pareja permaneció alrededor de dos horas en un mercado cercano y realizó compras, sin advertir el seguimiento que los asaltantes le hicieron antes del ataque.

Cámaras registran el ataque y la fuga: víctima fue trasladada al hospital Carrión, pero no resistió

Imágenes de videovigilancia captaron el instante en que Zamudio y su esposa llegan al domicilio. Mientras él intentaba abrir la reja con sus llaves, un sujeto lo abordó por la espalda para arrebatarle la mochila. En ese momento, el hombre opuso resistencia y se produjo un forcejeo en el ingreso del inmueble.

En la secuencia también se observa la participación de un segundo implicado que descendió de una motocicleta y empujó a la mujer. Durante la agresión, uno de los atacantes disparó a corta distancia y el padre de familia cayó al suelo, mientras los responsables escapaban.

Tras el ataque, bomberos acudieron al lugar y el herido fue llevado de emergencia al hospital Carrión. Sin embargo, el establecimiento de salud confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de la lesión.

Familia exige identificación de la banda que asesinó al padre de familia

La esposa del fallecido declaró que, luego del disparo, observó a su pareja sangrando y a los asaltantes huyendo raudamente con el dinero. La familia Zamudo solicitó que las diligencias permitan establecer la identidad de los responsables y que el análisis de cámaras facilite su ubicación.

Además, solicitaron a la Policía avanzar con una investigación que incluya el recorrido previo al ataque y que considere el retiro realizado en la avenida Perú, así como el tiempo transcurrido en el mercado antes del retorno a casa. Según los datos difundidos, Zamudio Blas trabajó 33 años como maquinista en una fábrica de chocolates y financiaba los estudios profesionales de sus hijos.

