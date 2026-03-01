Un violento triple choque en la carretera Panamericana Sur dejó dos muertos en Salas Guadalupe, región Ica. Las víctimas fueron identificadas como un suboficial de policía y un pasajero. | Composición LR

Dos personas fallecieron tras un violento triple choque registrado en la carretera Panamericana Sur, a la altura de la entrada de Collazos, en el distrito de Salas Guadalupe, región Ica.

Las víctimas fueron identificadas como el suboficial PNP Luiggi Yair Valenzuela Cordero (28) y Luis Antonio Mendoza Mesías (23), quienes viajaban en un bus interprovincial de la empresa Flores.

Magnitud del siniestro

De acuerdo con información preliminar, el ómnibus había partido desde Ica con destino a Lima cuando colisionó con un camión y un automóvil, generándose un fuerte impacto múltiple. Tras ello, la unidad terminó empotrada contra un semáforo.

Mendoza, el joven pasajero, falleció en el lugar, mientras que el policía —quien laboraba en el área de Depandro— también perdió la vida a consecuencia del accidente.

Autoridades indagan hechos

Hasta el sitio acudieron representantes del Ministerio Público y agentes de la Policía Nacional del Perú, quienes realizaron las diligencias de ley y el levantamiento de los cuerpos.

Las autoridades continúan investigando para determinar las causas exactas del hecho y establecer posibles responsabilidades. Hasta el momento, no se ha precisado el número total de heridos ni la gravedad de sus lesiones.

