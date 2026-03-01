HOYSuscripcion LR Focus

Triple choque en la Panamericana Sur: mueren suboficial PNP y pasajero de bus interprovincial en Ica

El ómnibus de la empresa Flores, que se dirigía a Lima, colisionó con un camión y un automóvil, y terminó empotrado contra un semáforo. No se ha confirmado el número de heridos.

Un violento triple choque en la carretera Panamericana Sur dejó dos muertos en Salas Guadalupe, región Ica. Las víctimas fueron identificadas como un suboficial de policía y un pasajero.
Un violento triple choque en la carretera Panamericana Sur dejó dos muertos en Salas Guadalupe, región Ica. Las víctimas fueron identificadas como un suboficial de policía y un pasajero.

Dos personas fallecieron tras un violento triple choque registrado en la carretera Panamericana Sur, a la altura de la entrada de Collazos, en el distrito de Salas Guadalupe, región Ica.

Las víctimas fueron identificadas como el suboficial PNP Luiggi Yair Valenzuela Cordero (28) y Luis Antonio Mendoza Mesías (23), quienes viajaban en un bus interprovincial de la empresa Flores.

¡RENUNCIA EN EL CASO MARZANO! Y LÓPEZ ALIAGA SE DESPLOMA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

lr.pe
Se confirmó el deceso del policía de la Depandro. Foto: Facebook.

Se confirmó el deceso del policía de la Depandro. Foto: Facebook.

lr.pe

Magnitud del siniestro

De acuerdo con información preliminar, el ómnibus había partido desde Ica con destino a Lima cuando colisionó con un camión y un automóvil, generándose un fuerte impacto múltiple. Tras ello, la unidad terminó empotrada contra un semáforo.

Las autoridades acordonaron la zona. Foto: VR Canal 21 Nasca.

Las autoridades acordonaron la zona. Foto: VR Canal 21 Nasca.

Mendoza, el joven pasajero, falleció en el lugar, mientras que el policía —quien laboraba en el área de Depandro— también perdió la vida a consecuencia del accidente.

lr.pe

Autoridades indagan hechos

Hasta el sitio acudieron representantes del Ministerio Público y agentes de la Policía Nacional del Perú, quienes realizaron las diligencias de ley y el levantamiento de los cuerpos.

Aún no se conoce la identidad de todos los afectados. Foto: VR Canal 21 Nasca.

Aún no se conoce la identidad de todos los afectados. Foto: VR Canal 21 Nasca.

Las autoridades continúan investigando para determinar las causas exactas del hecho y establecer posibles responsabilidades. Hasta el momento, no se ha precisado el número total de heridos ni la gravedad de sus lesiones.

