Triple choque en la Panamericana Sur: mueren suboficial PNP y pasajero de bus interprovincial en Ica
El ómnibus de la empresa Flores, que se dirigía a Lima, colisionó con un camión y un automóvil, y terminó empotrado contra un semáforo. No se ha confirmado el número de heridos.
Dos personas fallecieron tras un violento triple choque registrado en la carretera Panamericana Sur, a la altura de la entrada de Collazos, en el distrito de Salas Guadalupe, región Ica.
Las víctimas fueron identificadas como el suboficial PNP Luiggi Yair Valenzuela Cordero (28) y Luis Antonio Mendoza Mesías (23), quienes viajaban en un bus interprovincial de la empresa Flores.
Se confirmó el deceso del policía de la Depandro. Foto: Facebook.
Magnitud del siniestro
De acuerdo con información preliminar, el ómnibus había partido desde Ica con destino a Lima cuando colisionó con un camión y un automóvil, generándose un fuerte impacto múltiple. Tras ello, la unidad terminó empotrada contra un semáforo.
Las autoridades acordonaron la zona. Foto: VR Canal 21 Nasca.
Mendoza, el joven pasajero, falleció en el lugar, mientras que el policía —quien laboraba en el área de Depandro— también perdió la vida a consecuencia del accidente.
Autoridades indagan hechos
Hasta el sitio acudieron representantes del Ministerio Público y agentes de la Policía Nacional del Perú, quienes realizaron las diligencias de ley y el levantamiento de los cuerpos.
Aún no se conoce la identidad de todos los afectados. Foto: VR Canal 21 Nasca.
Las autoridades continúan investigando para determinar las causas exactas del hecho y establecer posibles responsabilidades. Hasta el momento, no se ha precisado el número total de heridos ni la gravedad de sus lesiones.
