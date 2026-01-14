Exmilitar muere baleado al resistirse al robo de su camioneta en Villa María del Triunfo | Foto: composición LR/Panamericana.

Melder Lavado Contreras, exintegrante de las Fuerzas Armadas, fue interceptado por tres hampones cuando se encontraba junto a su sobrino en la cuadra seis de la avenida San José, en los alrededores del mercado San Francisco, en el distrito de Villa María del Triunfo (VMT).

Las cámaras de seguridad municipal registraron el desplazamiento de los delincuentes, quienes seguían a la víctima a bordo de una mototaxi. Las imágenes muestran el instante en que tres sujetos descendieron del vehículo y se acercaron al exmilitar, quien al darse cuenta de la situación intentó huir y arrojó las llaves de su camioneta para evitar el robo. Sin embargo, ese intento de defensa terminó costándole la vida.

Tras el ataque, el sobrino de la víctima logró ponerse a salvo, mientras que el hombre fue auxiliado y trasladado de emergencia al Hospital María Auxiliadora, donde se confirmó su fallecimiento horas después. De acuerdo con información preliminar, Melder Lavado Contreras, durante sus años de servicio en las Fuerzas Armadas, participó en operaciones contra Sendero Luminoso.

Incluso, en una intervención perdió una pierna. La noticia de su muerte indignó a sus compañeros, quienes pidieron apoyo al Ministerio de Defensa para exmilitares en situación de discapacidad y que no cuentan con un seguro de sepelio.

Policía interviene a dos implicados tras persecución

Tras cometer el crimen, los atacantes escaparon en la misma mototaxi en la que habían llegado. Un vecino que fue testigo del hecho los siguió a distancia, y poco después un agente de Serenazgo se unió a la persecución mientras daba aviso a la Policía Nacional del Perú. Según informó un funcionario de la Municipalidad de Villa María del Triunfo, el vehículo usado por los asaltantes circulaba con una placa presuntamente clonada.

Luego del aviso, las autoridades desplegaron un operativo que culminó con la captura de Camila Huanari Corso (24) y a otro implicado, junto a una segunda mototaxi que transportaba 399 envoltorios de PBC.

“En las imágenes captamos que hay una conductora y tres delincuentes, de los que se ha logrado la captura de la conductora y un criminal, faltando la captura de dos”, señaló el funcionario municipal.

La Depincri del distrito continúa con las investigaciones que permitan ubicar a los demás responsables en el asesinato del exmilitar. En paralelo, los familiares de Melder Lavado acudieron a la Morgue Central de Lima e informaron que el exmilitar deja a una menor de edad en situación de orfandad.

