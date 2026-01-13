Diversos gremios de del transporte urbano en Lima y Callao convocaron una nueva paralización para este miércoles 14 de enero, como medida de protesta ante la creciente ola de asesinatos, extorsiones y hechos de violencia que dejó 56 conductores asesinados y más de 60 ataques armados durante el 2025. El paro de transportistas de 24 horas, anunciado el último lunes en conferencia de prensa por los principales voceros del sector, contempla la suspensión del servicio de más de 22.000 unidades –entre buses, cústers y combis–, y movilizaciones en distintos puntos de la capital.

Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano enfatizó que el 100% de las empresas de transporte formal no operarán ese día, mientras Martín Ojeda, vocero de Transportes Unidos, entidad que agrupa a las principales líneas de Lima, refirió que se espera una movilización bajo la modalidad de “hombre-máquina” en las principales vías de la capital, como la Panamericana y zonas de San Juan de Lurigancho.

