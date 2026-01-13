Paro de transportistas EN VIVO este 14 de enero: quiénes acatan medida, bloqueos y rutas afectadas en Lima y Callao
Lima y Callao afrontarán un nuevo paro de transportistas por 24 horas tras la creciente violencia que dejó 56 conductores asesinados en 2025.
Diversos gremios de del transporte urbano en Lima y Callao convocaron una nueva paralización para este miércoles 14 de enero, como medida de protesta ante la creciente ola de asesinatos, extorsiones y hechos de violencia que dejó 56 conductores asesinados y más de 60 ataques armados durante el 2025. El paro de transportistas de 24 horas, anunciado el último lunes en conferencia de prensa por los principales voceros del sector, contempla la suspensión del servicio de más de 22.000 unidades –entre buses, cústers y combis–, y movilizaciones en distintos puntos de la capital.
Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano enfatizó que el 100% de las empresas de transporte formal no operarán ese día, mientras Martín Ojeda, vocero de Transportes Unidos, entidad que agrupa a las principales líneas de Lima, refirió que se espera una movilización bajo la modalidad de “hombre-máquina” en las principales vías de la capital, como la Panamericana y zonas de San Juan de Lurigancho.
Paro de transportistas EN VIVO este 14 de enero
¿Qué exigen los transportistas?
A pesar de haber sostenido reuniones con el Ejecutivo y el Ministerio del Interior, el vocero de Transportes Unidos señaló que el paro se realizará, luego de que no se adopten medidas concretas frente a la violencia que enfrenta el sector por parte del crimen organizado. Según los gremios, en menos de dos semanas del 2026 ya se han registrado hasta 10 ataques contra unidades de transporte.
Según Martín Ojeda, representante de Transportes Unidos, uno de los principales problemas es la falta de presencia policial en horarios críticos, especialmente en las mañanas y noches. Asimismo, los transportistas exigen la reglamentación de la Ley N.° 32490 para crear un grupo élite contra la delincuencia, además de apoyo a los familiares de choferes asesinados y que se cumpla la prohibición de dos personas en una motocicleta.
¿A qué hora inicia el paro de transportistas?
Martín Ojeda, representante de Transportes Unidos y uno de los líderes del gremio de conductores de Lima y Callao, confirmó que el paro de transportistas iniciará este miércoles 14 de enero desde las 00:00 horas. La decisión se tomó tras no llegar a un acuerdo con el presidente de la República, José Jerí.
Empresas que acatarán el paro de transportistas
Entre las principales líneas que no circularán el miércoles 14 de enero para acatar el paro en Lima y Callao se encuentran: