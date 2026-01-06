HOYSuscripcion LR Focus

Gobierno anuncia incremento del 50% en propinas para personal del servicio militar: enlistados recibirán S/375

La mejora forma parte de un plan progresivo del Gobierno, que incluye un incremento del 100% y otros ajustes en el futuro. La iniciativa busca motivar a que los jóvenes se inscriban en las Fuerzas Armadas.

Gobierno anuncia incremento del 50% en propinas para personal del servicio militar
Gobierno anuncia incremento del 50% en propinas para personal del servicio militar | Foto: Difusión.

El presidente José Jerí anunció, este 5 de enero, durante su participación en la ceremonia de saludo protocolar al nuevo comandante general del Ejército, Oswaldo Calle, el incremento del 50 % en las propinas que reciban los jóvenes que se enlisten en el servicio militar del Perú, como parte de una primera etapa de mejoras económicas para el sector.

Con este aumento, los peruanos de 18 a 20 años que actualmente se encuentren en el Ejército, y perciben una propina aproximada de S/ 250 mensuales, pasarán a recibir S/ 375 en los próximos meses, según el mensaje del jefe de Estado. Además, el mandatario adelantó que este ajuste inicial forma parte de un plan progresivo que contempla el incremento del 100% y luego mejoras continuas en el futuro.

“No solamente es tener mayor capacidad disuasiva, sino también fortalecer la motivación de quienes prestan servicio militar, ese es el compromiso del Gobierno. Y es lo que va a ser de ahora en adelante”, indicó.

En marzo de 2025, el Ministerio de Defensa (MINDEF) propuso aumentar el monto hasta los S/500 en una primera etapa; sin embargo, la medida no prosperó.

PUEDES VER: Sueldo PNP y Fuerzas Armadas 2026: esta es la nueva escala salarial, según grado

¿Cómo es el servicio militar en el Perú?

A diferencia de otros países, el servicio militar en Perú es voluntario y está regulado por la Ley N. 29248, Ley del Servicio Militar, que establece los requisitos para la incorporación a las Fuerzas Armadas. El proceso de selección incluye evaluaciones médicas, pruebas físicas y psicológicas, así como la verificación de antecedentes, con la finalidad de garantizar que los postulantes cuenten con las condiciones necesarias para desempeñar funciones militares.

Aunque, desde el 1 de enero de 2026, el Poder Ejecutivo dispuso la inscripción obligatoria en el Registro Militar al cumplir 17 años, con la finalidad de contar con un padrón actualizado de ciudadanos en edad militar, el trámite administrativo no implica la incorporación automática al servicio, que sigue siendo una decisión personal.

Además de las propinas mensuales, los que se enrolan obtienen beneficios como alimentación, alojamiento, atención médica integral y capacitación técnica durante el periodo de instrucción, que suele durar 12 meses.

Al finalizar, los participantes pueden acceder a programas de becas, beneficios para continuar estudios superiores y diversas oportunidades laborales, tanto en el ámbito público como privado, como parte de las políticas de reinserción y reconocimiento dirigidas a quienes cumplen esta labor.

