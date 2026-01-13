HOYSuscripcion LR Focus

Política

Corte Superior archiva investigación contra Guido Bellido por el presunto delito de afiliación a organización terrorista

Se declaró fundado el recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica del parlamentario.

La Corte Superior de Justicia, por medio de la Tercera Sala Penal de Apelaciones, dispuso el archivo de la investigación contra el congresista Guido Bellido por el presunto delito de afiliación a organización terrorista.

La institución declaró fundado el recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica del parlamentario contra la resolución del 21 de agosto último que declaró infundado la solicitud de excepción de improcedencia de acción, medio usado para cuestionar existencia de un delito dentro de un proceso penal.

