Detienen a seis policías en investigación por “sembrar” droga y exigir dinero para liberación en San Martín de Porres | Foto: Difusión.

Detienen a seis policías en investigación por “sembrar” droga y exigir dinero para liberación en San Martín de Porres | Foto: Difusión.

Durante un operativo realizado en los distritos de Surquillo, Chaclacayo, San Martín de Porres, San Juan de Miraflores, Chorrillos, El Agustino y Los Olivos, el Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Norte intervino a seis agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes ahora son investigados por su presunta participación en actos de corrupción vinculados a intervenciones irregulares y extorsión.

Los efectivos intervenidos fueron identificados como el coronel PNP Mervin Sánchez, de la División de Fronteras de la PNP; el alférez Junior Mauricio, de la comisaría de Chaclacayo; y los suboficiales Henry Ordoñez, Williams García, Neil Rafael, Marcelo Benavides, Gerson León y Julio García, del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de San Martín de Porres.

TE RECOMENDAMOS JOSÉ JERÍ ENCAPUCHADO SE REÚNE CON AMIGO DE BOLUARTE | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

La Fiscalía detuvo a cuatro suboficiales, un coronel y un alférez. Foto: División.

PUEDES VER: Cien oficiales PNP en retiro se resisten a devolver vehículos

Detienen a policías por “sembrar” droga

Según la investigación fiscal, los policías habrían intervenido a dos ciudadanos en el distrito de Lurín, les habrían arrebatado su vehículo y luego los trasladaron a la Depincri de San Martín de Porres, donde, presuntamente, intentaron “sembrarles” drogas para incriminarlos y exigirles dinero a cambio de su liberación.

Ante la negativa de los detenidos para pagar el monto exigido por los agentes, el alférez Junior Mauricio señaló "que arreglen" con Mervin Sánchez, quien en ese momento era el comandante y habría pedido S/ 3.000 para liberarlos.

Tras el incidente, uno de los ciudadanos habría denunciado los hechos ante el Ministerio Público, que inició una investigación para determinar la responsabilidad de los oficiales y su posterior captura.

En el complejo policial Aramburú, en Surquillo, se detuvo al coronel PNP Mervin Sánchez; mientras que, en un inmueble de Chaclacayo, el fiscal adjunto provincial Aníbal Muñoz lideró la detención del alférez Junior Mauricio.

Asimismo, cinco fiscales adjuntos capturaron en la Depincri de San Martín de Porres a los suboficiales Henry Ordoñez, Williams García, Marcelo Benavides y Gerson León. Durante el operativo, se allanaron sus casilleros, escritorios y camarotes, con el fin de hallar evidencia relevante para la investigación.

Las autoridades también encontraron los dos vehículos que habrían sido utilizados en la intervención irregular del denunciante e incautaron celulares, memorias USB, laptops, droga, entre otros elementos que serán clave para la evaluación fiscal.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.