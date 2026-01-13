HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
BTS gira 2026: Perú formará parte del tour mundial
BTS gira 2026: Perú formará parte del tour mundial     BTS gira 2026: Perú formará parte del tour mundial     BTS gira 2026: Perú formará parte del tour mundial     
EN VIVO

Julio Iglesias denunciado por agresiones sexuales | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Sociedad

Detienen a seis policías investigados en San Martín de Porres por "sembrar" droga y exigir dinero dinero para liberación

Los agentes fueron detenidos por la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción en Lima Norte tras un operativo en siete distritos de la capital.

Detienen a seis policías en investigación por “sembrar” droga y exigir dinero para liberación en San Martín de Porres
Detienen a seis policías en investigación por “sembrar” droga y exigir dinero para liberación en San Martín de Porres | Foto: Difusión.

Durante un operativo realizado en los distritos de Surquillo, Chaclacayo, San Martín de Porres, San Juan de Miraflores, Chorrillos, El Agustino y Los Olivos, el Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Norte intervino a seis agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes ahora son investigados por su presunta participación en actos de corrupción vinculados a intervenciones irregulares y extorsión.  

Los efectivos intervenidos fueron identificados como el coronel PNP Mervin Sánchez, de la División de Fronteras de la PNP; el alférez Junior Mauricio, de la comisaría de Chaclacayo; y los suboficiales Henry Ordoñez, Williams García, Neil Rafael, Marcelo Benavides, Gerson León y Julio García, del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de San Martín de Porres.

TE RECOMENDAMOS

JOSÉ JERÍ ENCAPUCHADO SE REÚNE CON AMIGO DE BOLUARTE | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD
La Fiscalía detuvo a cuatro suboficiales, un coronel y un alférez. Foto: División.

La Fiscalía detuvo a cuatro suboficiales, un coronel y un alférez. Foto: División.

PUEDES VER: Cien oficiales PNP en retiro se resisten a devolver vehículos

lr.pe

Detienen a policías por “sembrar” droga

Según la investigación fiscal, los policías habrían intervenido a dos ciudadanos en el distrito de Lurín, les habrían arrebatado su vehículo y luego los trasladaron a la Depincri de San Martín de Porres, donde, presuntamente, intentaron “sembrarles” drogas para incriminarlos y exigirles dinero a cambio de su liberación.  

Ante la negativa de los detenidos para pagar el monto exigido por los agentes, el alférez Junior Mauricio señaló "que arreglen" con Mervin Sánchez, quien en ese momento era el comandante y habría pedido S/ 3.000 para liberarlos.

Tras el incidente, uno de los ciudadanos habría denunciado los hechos ante el Ministerio Público, que inició una investigación para determinar la responsabilidad de los oficiales y su posterior captura.

En el complejo policial Aramburú, en Surquillo, se detuvo al coronel PNP Mervin Sánchez; mientras que, en un inmueble de Chaclacayo, el fiscal adjunto provincial Aníbal Muñoz lideró la detención del alférez Junior Mauricio.

Asimismo, cinco fiscales adjuntos capturaron en la Depincri de San Martín de Porres a los suboficiales Henry Ordoñez, Williams García, Marcelo Benavides y Gerson León. Durante el operativo, se allanaron sus casilleros, escritorios y camarotes, con el fin de hallar evidencia relevante para la investigación.

Las autoridades también encontraron los dos vehículos que habrían sido utilizados en la intervención irregular del denunciante e incautaron celulares, memorias USB, laptops, droga, entre otros elementos que serán clave para la evaluación fiscal.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Cien oficiales PNP en retiro se resisten a devolver vehículos

Cien oficiales PNP en retiro se resisten a devolver vehículos

LEER MÁS
PNP captura a integrantes de una banda criminal dedicada a la extorsión contra empresas de transporte y taxi colectivo en Independencia

PNP captura a integrantes de una banda criminal dedicada a la extorsión contra empresas de transporte y taxi colectivo en Independencia

LEER MÁS
Reclaman por largas colas y demoras para tramitar permiso de lunas polarizadas en La Victoria: "Es la tercera vez que vengo"

Reclaman por largas colas y demoras para tramitar permiso de lunas polarizadas en La Victoria: "Es la tercera vez que vengo"

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Paro de transportistas será el 14 de enero: conductores de Lima y Callao anuncian nuevas medidas ante ola de asesinatos

Paro de transportistas será el 14 de enero: conductores de Lima y Callao anuncian nuevas medidas ante ola de asesinatos

LEER MÁS
Empresario golpea a joven doctora que le reclamó por no respetar cruce peatonal en Miraflores

Empresario golpea a joven doctora que le reclamó por no respetar cruce peatonal en Miraflores

LEER MÁS
Nuevo paro de transportistas el 14 de enero: estas son las líneas de transporte que no saldrán a trabajar

Nuevo paro de transportistas el 14 de enero: estas son las líneas de transporte que no saldrán a trabajar

LEER MÁS
Vecinos de Miraflores rechazan posible concesión del Complejo Manuel Bonilla y denuncian falta de tiempo e información sobre su privatización

Vecinos de Miraflores rechazan posible concesión del Complejo Manuel Bonilla y denuncian falta de tiempo e información sobre su privatización

LEER MÁS
Reniec amplía campaña de DNI electrónico gratis: revisa cuáles son los nuevos locales

Reniec amplía campaña de DNI electrónico gratis: revisa cuáles son los nuevos locales

LEER MÁS
Vacaciones 2026 dejan con menos semanas de clases a menores: estudiantes de colegios públicos son los más afectados

Vacaciones 2026 dejan con menos semanas de clases a menores: estudiantes de colegios públicos son los más afectados

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo Según elijas

PRECIO

S/ 54.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Qué países de Latinoamérica están confirmados por BTS en su tour mundial 2026?

BTS llegará por primera vez al Perú en 2026 con dos conciertos confirmados

Paro de transportistas en vivo hoy, 14 de enero: quiénes acatan medida, bloqueos, rutas afectadas y últimas noticias del transporte en Lima y Callao

Sociedad

Paro de transportistas en vivo hoy, 14 de enero: quiénes acatan medida, bloqueos, rutas afectadas y últimas noticias del transporte en Lima y Callao

Metropolitano, Corredor y Metro de Lima: horarios de atención y rutas durante el paro del 14 de enero

Temblor en Perú HOY, 13 de enero: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Cien oficiales PNP en retiro se resisten a devolver vehículos

Fiscalía Suprema revisará decisión que archivó investigación contra Gorriti, Vela y Pérez por tráfico de influencias

Gestos, redes y "mano dura": la estrategia comunicacional de José Jerí a tres meses de empezar su Gobierno

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025