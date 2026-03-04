Sport Boys se quiere reforzar la defensa para mejorar su participación en el Torneo Apertura, ya que apenas suma 3 puntos y los demás resultados en cinco jornadas figuran empates o derrotas. Por este motivo, la directiva del popular club del Callao estaría muy cerca de fichar a Miguel Trauco y Carlos Zambrano. Ambos jugadores pueden aportar experiencia en la cancha, aunque en los últimos meses estuvieron envueltos en polémicas.

Luego de la seria acusación legal, el club blanquiazul decidió desvincularse de los implicados, incluyendo a Sergio Peña, ya también fue señalado. Desde ese momento, los jugadores permanecen sin equipo, disponibles en el mercado de fichajes, sin que ninguna institución se haya interesado en su contratación.

¿Carlos Zambrano y Miguel Trauco jugarían en Sport Boys?

Gustavo Peralta anunció el fichaje que se viene cocinando en el Callao. "La orden está dada para que hagan la formalización del contrato. Ya está todo acordado hasta fin de año y solamente falta que lo formalicen. Esperan que los jugadores acepten todas las condiciones ya de palabra está todo. No estamos hablando de lo económico, ya que en el contrato está el tema de la protección de club con clausulas señaladas. Eso espera el administrador del club y la dirigencia para que acepten el contrato. Ambos parte están convencidas. "Miguel Trauco y Carlos Zambrano serán jugadores de Sport Boys en las próximas horas", reveló el periodista deportivo en L1 MAX.

Denuncia contra Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña fue archivada en Argentina

Según reportó el medio argentino Diario Olé, el expediente fue trasladado a los tribunales uruguayos, ya que en Argentina la causa fue cerrada. Cabe recordar que los exfutbolistas de Alianza Lima fueron acusados por una mujer argentina de 22 años, quien los denunció por un presunto abuso sexual cuando el plantel se encontraba en Uruguay participando en la Serie Río de la Plata.

De acuerdo con el medio, se resolvió que el caso pase a manos de las autoridades judiciales de Uruguay para que se prosiga con las diligencias correspondientes. La resolución precisó que la decisión responde a que los acontecimientos se produjeron fuera de Argentina, motivo por el cual no es competencia de ese país llevar adelante el proceso.