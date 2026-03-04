HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Miguel Trauco y Carlos Zambrano ficharían por Sport Boys, pero deberían aceptar "condiciones que protejan al club"

Existiría contrato acordado verbalmente y solo falta la formalización. Ambos jugadores aportarán experiencia al equipo del Callao, a pesar de sus recientes polémicas en Alianza Lima.

Miguel Trauco y Carlos Zambrano suenan fuerte en Sport Boys. Foto: Lr/Bolavip
Miguel Trauco y Carlos Zambrano suenan fuerte en Sport Boys. Foto: Lr/Bolavip

Sport Boys se quiere reforzar la defensa para mejorar su participación en el Torneo Apertura, ya que apenas suma 3 puntos y los demás resultados en cinco jornadas figuran empates o derrotas. Por este motivo, la directiva del popular club del Callao estaría muy cerca de fichar a Miguel Trauco y Carlos Zambrano. Ambos jugadores pueden aportar experiencia en la cancha, aunque en los últimos meses estuvieron envueltos en polémicas.

Luego de la seria acusación legal, el club blanquiazul decidió desvincularse de los implicados, incluyendo a Sergio Peña, ya también fue señalado. Desde ese momento, los jugadores permanecen sin equipo, disponibles en el mercado de fichajes, sin que ninguna institución se haya interesado en su contratación.

PUEDES VER: Pol Deportes confirma su 'fichaje' por Telemundo para la cobertura del Mundial 2026: "Se lo dedico a mi gente"

lr.pe

¿Carlos Zambrano y Miguel Trauco jugarían en Sport Boys?

Gustavo Peralta anunció el fichaje que se viene cocinando en el Callao. "La orden está dada para que hagan la formalización del contrato. Ya está todo acordado hasta fin de año y solamente falta que lo formalicen. Esperan que los jugadores acepten todas las condiciones ya de palabra está todo. No estamos hablando de lo económico, ya que en el contrato está el tema de la protección de club con clausulas señaladas. Eso espera el administrador del club y la dirigencia para que acepten el contrato. Ambos parte están convencidas. "Miguel Trauco y Carlos Zambrano serán jugadores de Sport Boys en las próximas horas", reveló el periodista deportivo en L1 MAX.

PUEDES VER: Sporting Cristal vs Carabobo HOY EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la Copa Libertadores?

lr.pe

Denuncia contra Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña fue archivada en Argentina

Según reportó el medio argentino Diario Olé, el expediente fue trasladado a los tribunales uruguayos, ya que en Argentina la causa fue cerrada. Cabe recordar que los exfutbolistas de Alianza Lima fueron acusados por una mujer argentina de 22 años, quien los denunció por un presunto abuso sexual cuando el plantel se encontraba en Uruguay participando en la Serie Río de la Plata.

De acuerdo con el medio, se resolvió que el caso pase a manos de las autoridades judiciales de Uruguay para que se prosiga con las diligencias correspondientes. La resolución precisó que la decisión responde a que los acontecimientos se produjeron fuera de Argentina, motivo por el cual no es competencia de ese país llevar adelante el proceso.

Notas relacionadas
Carlos Zambrano podría llegar a Atlético Grau, club colero de la Liga 1, tras su salida de Alianza Lima: "Está en su radar"

Carlos Zambrano podría llegar a Atlético Grau, club colero de la Liga 1, tras su salida de Alianza Lima: "Está en su radar"

LEER MÁS
Denuncia contra Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco fue archivada en Argentina: el caso será remitido a la justicia uruguaya

Denuncia contra Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco fue archivada en Argentina: el caso será remitido a la justicia uruguaya

LEER MÁS
Carlos Zambrano no se iría gratis de Alianza Lima: revelan detalles del acuerdo entre ambas partes para rescindir

Carlos Zambrano no se iría gratis de Alianza Lima: revelan detalles del acuerdo entre ambas partes para rescindir

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sporting Cristal vs Carabobo HOY EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la Copa Libertadores?

Sporting Cristal vs Carabobo HOY EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la Copa Libertadores?

LEER MÁS
Pol Deportes confirma su 'fichaje' por Telemundo para la cobertura del Mundial 2026: "Se lo dedico a mi gente"

Pol Deportes confirma su 'fichaje' por Telemundo para la cobertura del Mundial 2026: "Se lo dedico a mi gente"

LEER MÁS
Partidos de hoy, miércoles 4 de marzo: horarios y canales de TV para ver fútbol en vivo

Partidos de hoy, miércoles 4 de marzo: horarios y canales de TV para ver fútbol en vivo

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Miguel Trauco y Carlos Zambrano ficharían por Sport Boys, pero deberían aceptar "condiciones que protejan al club"

Retiro ONP de hasta S/21.400 se verá con representantes del MEF el 10 de marzo en comisión del Congreso

Antiguo aeropuerto Jorge Chávez será transformado en centro empresarial y terminal para vuelos privados, según LAP

Deportes

Sporting Cristal vs Carabobo HOY EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la Copa Libertadores?

¿Dónde ver Atlético Nacional vs Millonarios HOY por la Copa Sudamericana 2026?

Kylian Mbappé 'sacrificaría' su temporada con el Real Madrid para llegar al Mundial tras sufrir grave lesión

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Dónde voy a votar en las Elecciones 2026? Consulta tu local de votación vía link de ONPE

Tomás Gálvez: Congreso aprueba archivar su denuncia por organización criminal en caso Podemos Perú

Extitular del IPD Óscar Fernández anuló compra irregular de bicicletas de alta gama por S/2.5 mllns.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025