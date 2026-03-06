Distribuidora limitó la venta a un balón por cliente. Foto: Mirelia Quispe - La República.

Distribuidora limitó la venta a un balón por cliente. Foto: Mirelia Quispe - La República.

A pesar de que las autoridades locales y nacionales instaron a las distribuidoras a no subir el precio del gas doméstico, este último viernes 6 de marzo, La República constató el inicio de incrementos. Ante ello, desde la madrugada se formaron largas filas de compradores en la distribuidora de Llamagas, en el Cono Norte de Arequipa. El envase de 10 kilos ayer estaba a S/ 46.50 y ahora a S/ 52.00.

Algunos clientes estuvieron esperando desde las 5 a.m., logrando conseguir un solo balón de gas, aunque pedían más unidades. Hay temor que el recurso empiece a escasear y suba más de precio.

TE RECOMENDAMOS TOMÁS GÁLVEZ SALVADO POR SUS "HERMANITOS" DEL CONGRESO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Gobierno anuncia subsidio para taxistas que usan GNV y aumento del vale FISE para familias que compran balón de gas

El mensaje de los trabajadores de Llamagas fue claro: solo iban a vender un balón por persona, aunque algunos trajeron hasta cinco envases vacíos para ser llenados, incluso de otras marcas.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

En medio de la cola, algunos adultos mayores indicaron que este panorama les hizo acordar a tiempos pasados, cuando se hacían filas para comprar productos. “Sí, a otros tiempos nos está haciendo acordar”, dijo una adulta mayor quien perdió sus ventas del día en su negocio tras esperar una larga fila.

Denuncian que no les convalidan los bonos del FISE

La República también conversó con beneficiarios al FISE (Fondo de Inclusión Social Energético), quienes tienen descuentos al comprar gas doméstico por tener ingresos económicos muy bajos. Denunciaron que no les hicieron valer sus vales de descuentos, al menos por hoy.

“Ya va a vencer mi vale y no me aceptan en Llamagas, tengo mi descuento de 20 soles (…), pero no me aceptan (…) nunca me pasó, no sé donde reclamar”, declaró Leonarda Mamani, vecina del Cono Norte.

Autoridades ya habían advertido a no caer en la especulación

Los compradores mostraron su molestia al no encontrar autoridades que verifiquen los incrementos, a pesar que desde la Prefectura de Arequipa se advirtió que las empresas que especulen con los precios podrían ser sancionadas. Incluso la entidad recordó que la especulación es un delito tipificado on penas privativas de libertad mayores a 4 años.

El prefecto regional de Arequipa, César Rodríguez Rojas, también recomendó a las familias a no desesperarse y evitar comprar varios balones de gas. "No es necesario comprar cuatro o cinco balones y dejar a otras familias sin este recurso", señaló.

Vale recordar que el ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro Lombardi, dijo que el abastecimiento de combustibles y energías alternativas, como el diésel y GLP, estaba garantizado pese a la emergencia por el suministro de gas natural de Camisea y llamó a la calma a la población ante especulaciones.

Sin embargo, muchas personas no confían en las autoridades y prefieren comprar más unidades en balones de gas de lo normal, lo que provoca la progresiva escasez de este producto en algunos sectores de la provincia de Arequipa.