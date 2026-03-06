HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Lima sin GNV: anuncian clases virtuales y teletrabajo
Lima sin GNV: anuncian clases virtuales y teletrabajo     Lima sin GNV: anuncian clases virtuales y teletrabajo     Lima sin GNV: anuncian clases virtuales y teletrabajo     
Sociedad

Arequipeños hacen filas desde la madrugada por un balón de gas doméstico: hay incremento de precio y temor a escasez

Las distribuidoras limitaron la venta a un balón de GLP por persona mientras que los usuarios reportan incrementos de hasta S/7.50, además de dificultades para usar vales del FISE.

Distribuidora limitó la venta a un balón por cliente. Foto: Mirelia Quispe - La República.
Distribuidora limitó la venta a un balón por cliente. Foto: Mirelia Quispe - La República.

A pesar de que las autoridades locales y nacionales instaron a las distribuidoras a no subir el precio del gas doméstico, este último viernes 6 de marzo, La República constató el inicio de incrementos. Ante ello, desde la madrugada se formaron largas filas de compradores en la distribuidora de Llamagas, en el Cono Norte de Arequipa. El envase de 10 kilos ayer estaba a S/ 46.50 y ahora a S/ 52.00.

Algunos clientes estuvieron esperando desde las 5 a.m., logrando conseguir un solo balón de gas, aunque pedían más unidades. Hay temor que el recurso empiece a escasear y suba más de precio.

TE RECOMENDAMOS

TOMÁS GÁLVEZ SALVADO POR SUS "HERMANITOS" DEL CONGRESO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Gobierno anuncia subsidio para taxistas que usan GNV y aumento del vale FISE para familias que compran balón de gas

lr.pe

El mensaje de los trabajadores de Llamagas fue claro: solo iban a vender un balón por persona, aunque algunos trajeron hasta cinco envases vacíos para ser llenados, incluso de otras marcas.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

En medio de la cola, algunos adultos mayores indicaron que este panorama les hizo acordar a tiempos pasados, cuando se hacían filas para comprar productos. “Sí, a otros tiempos nos está haciendo acordar”, dijo una adulta mayor quien perdió sus ventas del día en su negocio tras esperar una larga fila.

Denuncian que no les convalidan los bonos del FISE

La República también conversó con beneficiarios al FISE (Fondo de Inclusión Social Energético), quienes tienen descuentos al comprar gas doméstico por tener ingresos económicos muy bajos. Denunciaron que no les hicieron valer sus vales de descuentos, al menos por hoy.

“Ya va a vencer mi vale y no me aceptan en Llamagas, tengo mi descuento de 20 soles (…), pero no me aceptan (…) nunca me pasó, no sé donde reclamar”, declaró Leonarda Mamani, vecina del Cono Norte.

Autoridades ya habían advertido a no caer en la especulación

Los compradores mostraron su molestia al no encontrar autoridades que verifiquen los incrementos, a pesar que desde la Prefectura de Arequipa se advirtió que las empresas que especulen con los precios podrían ser sancionadas. Incluso la entidad recordó que la especulación es un delito tipificado on penas privativas de libertad mayores a 4 años.

El prefecto regional de Arequipa, César Rodríguez Rojas, también recomendó a las familias a no desesperarse y evitar comprar varios balones de gas. "No es necesario comprar cuatro o cinco balones y dejar a otras familias sin este recurso", señaló.

Vale recordar que el ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro Lombardi, dijo que el abastecimiento de combustibles y energías alternativas, como el diésel y GLP, estaba garantizado pese a la emergencia por el suministro de gas natural de Camisea y llamó a la calma a la población ante especulaciones.

Sin embargo, muchas personas no confían en las autoridades y prefieren comprar más unidades en balones de gas de lo normal, lo que provoca la progresiva escasez de este producto en algunos sectores de la provincia de Arequipa.

Notas relacionadas
Choque entre miniván y camión de carga deja cuatro fallecidos en Arequipa: un docente entre las víctimas

Choque entre miniván y camión de carga deja cuatro fallecidos en Arequipa: un docente entre las víctimas

LEER MÁS
Pueblos originarios advierten que jóvenes pierden identidad cultural por nuevas tendencias

Pueblos originarios advierten que jóvenes pierden identidad cultural por nuevas tendencias

LEER MÁS
Caravelí: identifican a motociclista que perdió la vida tras accidente en la Panamericana Sur

Caravelí: identifican a motociclista que perdió la vida tras accidente en la Panamericana Sur

LEER MÁS
Joven que postuló a la UNI confesó que era su última oportunidad para ingresar y logró su vacante: "Me preparé casi un año"

Joven que postuló a la UNI confesó que era su última oportunidad para ingresar y logró su vacante: "Me preparé casi un año"

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Presidente del Consejo de Ministros anuncia teletrabajo y clases virtuales por escasez del GNV: estas son las principales medidas

Presidente del Consejo de Ministros anuncia teletrabajo y clases virtuales por escasez del GNV: estas son las principales medidas

LEER MÁS
¿Pueden los colegios negar el ingreso a escolares con cabello teñido? Esto dice Indecopi

¿Pueden los colegios negar el ingreso a escolares con cabello teñido? Esto dice Indecopi

LEER MÁS
Sífilis en aumento en Perú: jóvenes concentran más casos mientras déficit en educación sexual agrava la crisis

Sífilis en aumento en Perú: jóvenes concentran más casos mientras déficit en educación sexual agrava la crisis

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Arequipeños hacen filas desde la madrugada por un balón de gas doméstico: hay incremento de precio y temor a escasez

Real Madrid sigue en la pelea por LaLiga: agónico triunfo 2-1 ante Celta de Vigo para acercarse al líder Barcelona

Ranking SCIMAGO 2026: Universidad Señor de Sipán se consolida entre las seis mejores universidades del país

Sociedad

Presidente del Consejo de Ministros anuncia teletrabajo y clases virtuales por escasez del GNV: estas son las principales medidas

La Rinconada: mujer es hallada sin vida al frente de una botica

Uno de cada cinco peruanos entre 18 a 25 años usa el celular al conducir en Lima: estudio revela serios riesgos en el tráfico

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Qué pasa si no voto y no pago la multa en las Elecciones 2026?

Cuánto es el pago si no voto en las Elecciones Generales 2026: multas según distrito

Fallo por caso Cecilia Ramos marca precedente en Perú: "Es la primera vez que la Corte IDH reconoce las esterilizaciones forzadas"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025