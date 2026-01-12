HOYSuscripcion LR Focus

Paro de transportistas en Lima y Callao será el 14 de enero
Sociedad

Maestro de obra muere aplastado tras derrumbe de muro de contención en Villa María del Triunfo

Vecinos de VMT alertaron del incidente, señalando que el sonido del desplome fue ensordecedor. Residentes intentaron ayudar en el rescate a pesar del riesgo derrumbe.

Un hombre de 57 años murió aplastado tras derrumbe de muro de contención.
Un hombre de 57 años murió aplastado tras derrumbe de muro de contención. | Panamericana | Composición LR

El maestro de obra José Aquije Muñoz (57) murió aplastado tras el derrumbe de un muro de contención ubicado en la parte superior de una vivienda. El hecho ocurrió en el límite entre Villa María del Triunfo (VMT) y Pachacámac, luego de que la víctima trabajara junto con otros dos obreros en la excavación de una zanja. La estructura que se desprendió dejó enterrados a tres de los trabajadores, entre ellos el señor Aquije.

Residentes de la zona declararon a Panamericana que escucharon un sonido estrepitoso. "Cuando salí, los señores que estaban techando la casa de otra vecina bajaron y dijeron: 'el muro se cayó'". Los vecinos, desesperados, pusieron su vida en riesgo para atender la emergencia. "Como la arena seguía cayendo, no se podía entrar", relató una testigo. En las labores de rescate, solo dos de los trabajadores sobrevivieron al desprendimiento.

Construcción habría sido la causa de caída del muro

El desarrollo informal de la obra habría sido un factor que contribuyó al debilitamiento del muro. "Estaban haciendo una zanja. Han metido maquinaria y debilitaron la arena, así como el muro de contención que hay en la parte superior", señaló la dueña de la casa donde se encontraba la estructura. A raíz del incidente, la mujer se quedó en la calle y se encuentra preocupada, ya que no sabe qué acciones tomar.

Los familiares del fallecido llegaron hasta el lugar del accidente, donde su esposa pidió ayuda para poder velarlo. "Queremos justicia, porque mi esposo no tenía que morir así", expresó. Tras su muerte, el señor Aquije deja en la orfandad a tres hijos. Su pareja, visiblemente conmocionada por lo ocurrido, recordó que él era una buena persona y un padre responsable.

Las autoridades trasladaron al dueño del predio donde se realizaba la obra hasta la comisaría José Gálvez, en Villa María del Triunfo, mientras duren las investigaciones.

