Suboficial de la PNP condecorado y ascendido | Foto: Presidencia de la República

El lunes 12 de enero, el suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP) Eriksson Roy Pozo Reátegui fue ascendido al grado de suboficial de primera tras participar en un enfrentamiento en el distrito de Comas, en el que abatió a un sicario que había asesinado previamente a un conductor de transporte público.

La ceremonia contó con la presencia del presidente de la República, José Jerí, autoridades policiales y representantes del Ministerio del Interior. Durante el acto, tanto Jerí como el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, colocaron los galones al efectivo policial y lo distinguieron por su actuación en el incidente.

De acuerdo con la información oficial, y tal como lo había anunciado Arriola, el ascenso no solo contempla el cambio de grado, sino también el acceso del suboficial a un curso de capacitación en Europa, como parte de un reconocimiento institucional por su intervención.

Agente PNP abatió a sicario mientras se encontraba de civil



Los hechos que motivaron el reconocimiento ocurrieron el pasado 7 de enero, cuando un individuo armado disparó contra un chofer de una unidad de transporte público en la avenida Andrés Belaúnde de Comas, causándole la muerte.

Minutos después, el suboficial de la PNP, que se encontraba vestido de civil y fuera de servicio, intervino y, tras un intercambio de disparos, neutralizó al agresor.

