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Ciencia

Científicos estudiaron el trabajo remoto durante 4 años y concluyen que trabajar desde casa nos hace más felices

Las mejoras en la salud y la productividad, demostraron ser uno de las beneficios de esta modalidad.

El tiempo que se pierde en el tráfico se puede aprovechar a actividades más saludables en el hogar. Foto: IStock
El tiempo que se pierde en el tráfico se puede aprovechar a actividades más saludables en el hogar. Foto: IStock

La Universidad de Australia del Sur llevó a cabo un estudio durante cuatro años consecutivos para analizar los efectos del teletrabajo en la dinámica laboral. La investigación, que comenzó antes del inicio de la pandemia de la COVID-19, documentó cómo esta flexibilidad incide en la salud mental, la calidad del sueño y el desempeño profesional, en especial cuando es adoptado de manera voluntaria.

A medida que millones de personas adoptaron el trabajo remoto como respuesta a la emergencia sanitaria, esta modalidad reveló beneficios que van más allá de la eficiencia laboral. La evidencia indica que realizar las actividades desde el hogar incrementa el bienestar general de los empleados.

El recorrido de todos los días

Uno de los primeros factores analizados en el estudio fue el impacto de los viajes diarios. Según cifras de la investigación, antes de la pandemia, el trabajador promedio en Australia invertía más de tres horas semanales en trasladarse. Este tiempo, además de limitar la disponibilidad de los trabajadores, representaba una fuente constante de fatiga, estrés y trastornos del sueño.

Los datos recogidos revelan que quienes redujeron o eliminaron por completo el lapso de traslado ganaron en casi 30 minutos adicionales de sueño por noche. Esta mejora modesta representa cientos de horas extra de descanso a lo largo del año, lo que se traduce en mayor energía, mejor estado de ánimo y una disminución significativa de los niveles de ansiedad.

El equipo también detectó que, con menos presiones matutinas y una rutina más estable, muchos participantes reportaron sentirse más tranquilos y emocionalmente equilibrados. Aunque algunos reconocieron un aumento inicial en el consumo de alcohol durante el confinamiento, la tendencia general apuntó hacia una mejora sostenida de la salud mental.

Los beneficios de ahorrar tiempo

Según los resultados, las horas recuperadas al evitar el tráfico se redistribuyó de forma diversa: un tercio de los encuestados lo dedicó a tareas laborales, otro tercio a actividades familiares y personales, y el restante lo destinó al ocio y ejercicio.

Además, el acceso inmediato a la cocina impulsó hábitos alimenticios más saludables. El consumo de frutas, vegetales y productos frescos aumentó de manera significativa, mientras que los alimentos ultraprocesados perdieron protagonismo en la dieta diaria.

Este cambio no solo mejoró la salud física de los trabajadores, sino que también generó un efecto positivo en su estado emocional. Cocinar en casa se convirtió en una actividad recreativa que, según los testimonios recogidos, fortaleció el ánimo y la sensación de control de los empleados.

Buenos resultados en la gestión

Una de las principales preocupaciones en torno al teletrabajo ha sido el impacto en la eficiencia y la cohesión del personal. El informe demuestra que la productividad no solo se mantuvo, sino que incluso mejoró en los casos donde la virtualidad fue una opción elegida y no impuesta.

Este matiz resultó fundamental. Cuando los empleados tuvieron autonomía sobre su lugar y horarios, experimentaron mayor concentración y satisfacción laboral. Sin embargo, el estudio también señaló que la interacción social con colegas se redujo notablemente, afectando la dinámica grupal.

Para compensar esta carencia, muchas organizaciones adoptaron estrategias como reuniones virtuales frecuentes, canales de comunicación abiertos y rituales digitales. Estas iniciativas, acompañadas de la confianza y el diálogo claro, resultaron eficaces para sostener el vínculo entre compañeros.

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