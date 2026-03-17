¡Controversia en Surco! Vecinos protestan por construcción de crematorio municipal cerca de sus hogares

Vecinos de Surco protestaron por la construcción de crematorio municipal frente a sus casas. | Foto: composición LR/Latina TV

Vecinos de Surco protestaron por la construcción de crematorio municipal frente a sus casas. | Foto: composición LR/Latina TV

Vecinos de la urbanización Antúnez de Mayolo, en Surco, expresaron su rechazo a la construcción de un crematorio municipal frente a sus viviendas. La protesta se intensificó debido a la proximidad de las chimeneas, ubicadas a pocos metros de sus casas. Los residentes manifestaron su preocupación por los posibles riesgos para la salud y el impacto ambiental, exigiendo a las autoridades la paralización del proyecto para no afectar su calidad de vida ni la seguridad de sus familias.

La desaprobación de los residentes de Surco

En un reportaje de Latina TV, los habitantes indicaron que su principal preocupación radica en el posible incumplimiento de normas ambientales durante la operación del crematorio. Señalaron que las emisiones generadas por los hornos, que funcionan a altas temperaturas, podrían liberar gases nocivos que afectarían la salud de quienes viven en los alrededores. Por ello, pidieron una mayor fiscalización por parte de las autoridades competentes.

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Asimismo, cuestionaron la cercanía de la infraestructura con sus viviendas, señalando que no se habrían considerado criterios adecuados para su ubicación. Por ese motivo, advirtieron que, de no atenderse sus demandas, continuarán con las protestas para evitar la puesta en marcha del proyecto en la zona.

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¿Qué dijo la funcionaria de la Municipalidad de Surco?

En respuesta a las críticas, Claudia Otoya, gerenta de Participación Vecinal de la Municipalidad de Surco, aseguró que la obra cumple con todos los estándares exigidos. Además, precisó que el crematorio cuenta con los permisos técnicos, sanitarios y ambientales necesarios para su funcionamiento.

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La funcionaria también destacó que el proyecto ha sido autorizado por la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa), entidad encargada de supervisar este tipo de instalaciones. En ese sentido, sostuvo que no existe riesgo para la población y llamó a los vecinos a informarse adecuadamente sobre el proceso.