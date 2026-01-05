HOYSuscripcion LR Focus

Política

Tomás Gálvez: Equipos Especiales de la Fiscalía serán disueltos este martes 6 de enero

El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, anunció que la disolución se realizará en Bajada de Reyes porque los miembros de los Equipos Especiales "se han considerado reyes". Esta decisión alcanza a los Equipos Especiales Lava Jato, Cuellos Blancos, Eficcop, entre otros.

Tomás Gálvez dispuso una serie de cambios en el Ministerio Público que afectan investigaciones como Cuellos Blancos y Lava Jato. Foto: composición LR
Tomás Gálvez dispuso una serie de cambios en el Ministerio Público que afectan investigaciones como Cuellos Blancos y Lava Jato. Foto: composición LR

La disolución de los Equipos Especiales del Ministerio Público sería oficializada este martes 6 de enero, tal como lo anunció el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez. El titular espontáneo de la Fiscalía aseguró que la decisión tomada el pasado 19 de diciembre se concretaría precisamente el día de la Bajada de Reyes en Perú y que alcanza a los Equipos Especiales Lava Jato, Los Cuellos Blancos del Puerto, Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción del poder (Efficop) y Equipo Especial para casos con víctimas durante las protestas sociales (EFICAVIP)

"[Los Equipos Especiales] Ya están disueltos prácticamente. Ya se ha tomado la decisión. Como estos se han considerado reyes, vamos a hacerlo el día de la Bajada de Reyes, pero no por Bajada de Reyes a Jesucristo, sino porque bajamos a los reyes, a los reyes entre comillas", amenazó durante una entrevista.

En esa misma línea, Gálvez, quien es investigado por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto, indicó que las investigaciones que realizaron estos equipos de trabajo pasarán a las fiscalías ordinarias y especializadas, de acuerdo con la naturaleza de cada caso.

Sin embargo, el coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela Barba, advirtió que la disolución afectará el curso de las investigaciones, ya que dichos casos pasarían a manos de fiscales que no tienen el conocimiento pleno de las indagaciones. "Nosotros pensábamos que íbamos a ser convocados, ser escuchados, para poder plantear técnicamente la discusión de si la posición del fiscal de la Nación debe ser la que corresponda a un análisis estrictamente técnico y funcional", declaró para La República.

El futuro de los Equipos Especiales

Tal como lo adelantó La República, los casos pasarían a fiscalías especializadas. En el caso del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) tendría como destino final el subsistema anticorrupción. En el caso de Lava Jato, este grupo de trabajo sería trasladado a la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos, quien está a cargo del exfiscal del Equipo Especial Lava Jato, Germán Juárez Atoche.

El pasado 7 de diciembre, luego de 8 años, Tomás Gálvez removió a Juárez de Lava Jato para que dirija Tercera Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Lavado de Activos, ocupada anteriormente por Elizabeth Peralta Santur, quien hoy cumple prisión preventiva por el caso Andrés Hurtado 'Chibolín'.

El fiscal Juárez Atoche estuvo a cargo de los casos contra los expresidentes Martín Vizcarra y Ollanta Humala, y la ex primera dama, Nadine Heredia, quienes fueron sentenciados a 14 y 15 años respectivamente, por el delito de cohecho y colusión.

En el caso de Los Cuellos Blancos del Puerto, las investigaciones pasarían al subsistema de Corrupción de Funcionarios, que está dirigido por el Coordinador Nacional de las Fiscalía Penales, Omar Tello.

En el caso del Equipo Especial para casos con víctimas durante las protestas sociales (Eficavip) aún hay un futuro incierto. Este grupo de trabajo dirige las investigaciones contra la exmandataria Dina Boluarte por las muertes en protestas contra su gobierno entre 2022 y 2023.

