La PNP intervino a dos integrantes de una banda criminal dedicada a la extorsión en empresas de transporte. | Kevinn García | Composición LR

La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a dos presuntos integrantes de la banda criminal Los Sátrapas del Cono durante un operativo realizado en el distrito de Independencia. La organización estaría dedicada a la extorsión de empresas de transporte público y de taxi colectivo, informó el jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), general Víctor Revoredo.

Los detenidos fueron identificados como Frank Alexis Cruz Cárdenas (21), alias Frank, y Alison Mara Lozano Malva (22), alias Alison, quienes, según la investigación policial, integrarían una red que operaba desde distintos puntos del distrito, imponiendo pagos ilegales mediante amenazas y actos de violencia. En estados de Whatsapp se veía a Frank lucir tranquilo ante una posible eventual captura, por lo que expresó que no temía a la policía. "A nadie le agacho la cabeza", se lee en una fotografía mostrando armas de fuego.

Se encontró un arma de fuego y municiones durante operativo

La intervención, ejecutada por la División de Investigación de Robos con apoyo de un equipo especializado de inteligencia, permitió además el allanamiento de una presunta guarida de la organización criminal. En el lugar se incautó una pistola y municiones del mismo calibre, elementos que ya forman parte de las diligencias en curso.

Durante el allanamiento se encontró un arma de fuego y municiones. Foto: Difusión

El general Revoredo advirtió que estas bandas criminales no dudan en emplear métodos extremos para intimidar a sus víctimas, como la colocación de artefactos explosivos o la quema de vehículos. Asimismo, alertó que utilizan a menores de edad como “campanas” para vigilar la presencia policial, exponiéndolos al consumo de drogas como marihuana y PBC.

La autoridad policial precisó que el operativo se desarrolló bajo el uso racional de la fuerza, debido a que los intervenidos contaban con armas y otros pertrechos. Revoredo aseguró que la PNP continuará intensificando estos operativos para desarticular organizaciones criminales, recuperar los espacios tomados por la delincuencia y devolver la tranquilidad a la ciudadanía.

Los detenidos fueron traslados por las autoridades para las investigaciones correspondientes. Foto: Kevinn García

Ante la consulta sobre si uno de los detenidos habría trabajado en la Municipalidad del Rímac, el general indicó que aún está en desarrollo confirmar esa información. "Pero son hechos aislados, el hecho que una persona trabaje en una prestigiosa municipalidad, no va manchar la honra de un distrito tan importante y tan querido como es el Rímac". Agregó que respeta la decisión del paro de transportistas y que le brindarían la seguridad necesaria.

