Retrasan construcción de la Línea 3 del Metro de Lima y Callao

La construcción de la Línea 3 del Metro de Lima y Callao tendrá que esperar más. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publicó el Plan Nacional de Infraestructura (PNI) 2026-2031, en el que prioriza un portafolio estratégico de 72 proyectos de inversión para los próximos cinco años. En este documento, no se considera la obra que busca unir la zona sur y norte de la capital en menos de una hora.

La iniciativa, en cambio, aparece dentro de la lista de las 13 propuestas que no forman parte de la nueva planificación porque “no cumplieron con las condiciones mínimas” para su ejecución. Además, en el informe figuran otros 17 planteamientos excluidos porque no fueron presentados por las entidades, 19 que no obtuvieron el puntaje requerido para ser priorizados y 2 que ya se culminaron.

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Proyecto fue excluido del Plan Nacional de Infraestructura al 2031.

Trayecto clave

De acuerdo con la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), los trenes de la Línea 3 esperan enlazar los distritos de San Juan de Miraflores y Comas en tan solo 56 minutos. Además, en el futuro, se iban a interconectar con las líneas 1 y 2, así como con el Metropolitano y los corredores complementarios.

Asimismo, estaba pensado para ser 100% un metro subterráneo, beneficiando a más de 5 millones de personas, principalmente de las jurisdicciones que cruzaría a lo largo de sus 34.8 kilómetros de longitud, como son Los Olivos, Independencia, San Martin de Porres, Rímac, Cercado de Lima, Jesús María, Lince, San Isidro, Miraflores, Surquillo, Santiago de Surco.

Obra buscaba unir 12 distritos ubicados entre la zona sur y norte de la capital.

Conexión en espera

Mientras que la Línea 2 tiene un avance del 85% y se espera que se concluya a fines del 2027 o inicios del 2028; los trabajos de la Línea 3 estaban planificados para iniciar en el 2027 y culminar en el 2031, según estimaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

La obra era uno de los 72 proyectos priorizados en el Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para la Competitividad 2022-2025. Sin embargo, tras su reciente exclusión del nuevo Plan Nacional de Infraestructura (PNI) 2026-2031, no hay certeza de cuándo podrían iniciar los trabajos para su realización.

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