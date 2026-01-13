SMP: tres personas resultan heridas tras choque entre auto y camión de carga en la Panamericana Norte
El conductor del camión indicó que su vehículo había estado averiado desde la noche anterior, y que colocó señalización para advertir a otros conductores. A pesar de ello, el auto impactó su unidad.
- Sujeto ataca brutalmente a dos perros y les provoca graves heridas en San Martín de Porres
- San Martín de Porres retoma obra abandonada y avanza con primer parque en la historia del cerro La Milla: juegos, iluminación y áreas verdes
La madrugada de este martes 13 de enero, un auto blanco chocó contra un camión de carga que se encontraba detenido en la Panamericana Norte, en el distrito de San Martín de Porres. El accidente dejó como saldo tres personas heridas, quienes viajaban en el vehículo menor.
El hecho se registró en el sentido de norte a sur, a la altura del puente peatonal Los Jardines. Tras el impacto, el auto terminó empotrado en la parte posterior del camión.
TE RECOMENDAMOS
JOSÉ JERÍ ENCAPUCHADO SE REÚNE CON AMIGO DE BOLUARTE | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD
PUEDES VER Detienen al exfutbolista de Juan Aurich, David Diaz, con arma presuntamente robada a policía en discoteca de SMP
Conductor del camión afirma que su unidad estaba detenida desde horas antes
El conductor del vehículo de carga señaló que su camión se había averiado desde las 8 de la noche del lunes 12 de enero, motivo por el cual permanecía detenido en la vía. Indicó que colocó conos naranjas como señalización y mantuvo las luces intermitentes encendidas para advertir a los demás conductores.
Asimismo, sostuvo que dio aviso a las autoridades y solicitó apoyo para retirar su unidad, pero nadie llegó. Según su versión, personal de serenazgo ya tenía conocimiento de que el camión permanecía averiado desde varias horas antes del accidente.
PUEDES VER Ataque a balazos en centro recreacional de San Martín de Porres deja dos heridos durante show musical
“Mi carro se ha averiado desde las 8 de la noche. He puesto mis señalizaciones y ellos recién han llegado. (…) Yo he llamado para que me apoyen, pero no vinieron”, declaró para Latina. El chofer añadió que el auto habría impactado su unidad pese a que la señalización era visible. Los heridos fueron auxiliados y trasladados a un hospital de la zona para recibir atención médica.
Accidente deja dos carriles cerrados y genera congestión vehicular
El choque provocó el cierre de dos de los tres carriles de la Panamericana Norte en ese tramo, lo que viene generando tráfico durante las primeras horas del día. Solo un carril permanece habilitado mientras se realizan las labores de retiro de ambas unidades.
Personal del Cuerpo General de Bomberos llegó al lugar tras el accidente y trabaja para remover el auto que quedó empotrado en el camión, el cual transportaba choclo con destino al mercado Proveedores de Santa Anita. Las autoridades recomiendan a los conductores tomar precauciones y buscar rutas alternas mientras continúan las labores en la zona.
¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.