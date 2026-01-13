SMP: tres personas resultan heridas tras choque entre auto y camión de carga en la Panamericana Norte

Según el conductor del camión de carga, el auto lo impactó cuando su unidad estaba detenida en la vía. Foto: Composición LR

Según el conductor del camión de carga, el auto lo impactó cuando su unidad estaba detenida en la vía. Foto: Composición LR

La madrugada de este martes 13 de enero, un auto blanco chocó contra un camión de carga que se encontraba detenido en la Panamericana Norte, en el distrito de San Martín de Porres. El accidente dejó como saldo tres personas heridas, quienes viajaban en el vehículo menor.

El hecho se registró en el sentido de norte a sur, a la altura del puente peatonal Los Jardines. Tras el impacto, el auto terminó empotrado en la parte posterior del camión.

TE RECOMENDAMOS JOSÉ JERÍ ENCAPUCHADO SE REÚNE CON AMIGO DE BOLUARTE | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Conductor del camión afirma que su unidad estaba detenida desde horas antes

El conductor del vehículo de carga señaló que su camión se había averiado desde las 8 de la noche del lunes 12 de enero, motivo por el cual permanecía detenido en la vía. Indicó que colocó conos naranjas como señalización y mantuvo las luces intermitentes encendidas para advertir a los demás conductores.

Asimismo, sostuvo que dio aviso a las autoridades y solicitó apoyo para retirar su unidad, pero nadie llegó. Según su versión, personal de serenazgo ya tenía conocimiento de que el camión permanecía averiado desde varias horas antes del accidente.

PUEDES VER Ataque a balazos en centro recreacional de San Martín de Porres deja dos heridos durante show musical

“Mi carro se ha averiado desde las 8 de la noche. He puesto mis señalizaciones y ellos recién han llegado. (…) Yo he llamado para que me apoyen, pero no vinieron”, declaró para Latina. El chofer añadió que el auto habría impactado su unidad pese a que la señalización era visible. Los heridos fueron auxiliados y trasladados a un hospital de la zona para recibir atención médica.

Accidente deja dos carriles cerrados y genera congestión vehicular

El choque provocó el cierre de dos de los tres carriles de la Panamericana Norte en ese tramo, lo que viene generando tráfico durante las primeras horas del día. Solo un carril permanece habilitado mientras se realizan las labores de retiro de ambas unidades.

Personal del Cuerpo General de Bomberos llegó al lugar tras el accidente y trabaja para remover el auto que quedó empotrado en el camión, el cual transportaba choclo con destino al mercado Proveedores de Santa Anita. Las autoridades recomiendan a los conductores tomar precauciones y buscar rutas alternas mientras continúan las labores en la zona.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.