Largas colas y demoras para tramitar permiso de lunas polarizadas en La Victoria: "Es la tercera vez que vengo" | Foto: composición LR/Latina.

Decenas de personas provenientes de distintos distritos de Lima formaron largas colas desde la madrugada en los exteriores de la Dirección de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial de la Policía Nacional del Perú, en el distrito de La Victoria, para tramitar el permiso de lunas polarizadas, en medio de quejas por desinformación, trato inadecuado y una atención limitada a solo 20 tickets diarios.

Mujeres embarazadas, adultos mayores y conductores denunciaron no obtener respuesta sobre cómo proceder, pese a que llegaron a las 4 a.m. desde zonas alejadas como San Bartolo y siguieron las indicaciones previas de las autoridades.

“Es la tercera vez que vengo. Primero nos dicen en la noche, luego a las 2 a.m., venimos a las cinco, y la señorita muy prepotente e irrespetuosa sin empatía de las personas. Este lugar es muy peligroso. Viene y nos dice que solo hay 20 tickets y ahí termina la cola. Nadie nos da la justificación de cómo es su horario de trabajo, a qué hora tenemos que venir”, cuestionó.

Otro de los usuarios señaló que, a pesar de haber llegado a las 4 a.m., a pocos minutos de las siete, personal de la entidad colocó un letrero con la indicación de que solo atenderían a los 20 primeros.

“Vine ayer en horas del mediodía aproximadamente para informarme y aquí en la oficina me dijeron que venga hoy a las 5 a.m. porque a las 6 a.m. iban a repartir los tickets y a la una de la tarde se les atiende (…). En toda esta fila, del número 21 hacia acá hay aproximadamente unas 50 personas más que estamos perdiendo nuestro tiempo”, expresó.

Requisitos para obtener el permiso de lunas polarizadas

Desde julio de 2025, el procedimiento dejó de ser virtual y actualmente todo trámite para el permiso de lunas polarizadas se realiza de manera presencial, bajo los siguientes requisitos:

Completar el formulario de solicitud con carácter de declaración jurada, debidamente firmado por el propietario del vehículo.

Consignar en la solicitud la fecha y el número del comprobante de pago por el derecho de trámite; la copia del recibo es opcional.

Presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI) o Carné de Extranjería, acompañado de dos copias.

Entregar dos copias de la tarjeta de propiedad del vehículo.

Adjuntar dos copias del certificado de revisión técnica vehicular.

Presentar dos copias del SOAT vigente.

Presentar una declaración jurada en la que el propietario del vehículo confirme no estar comprendido en los impedimentos establecidos en el artículo 13 de las “Disposiciones y Requisitos para la Autorización de Uso Total o Parcial de Lunas y/o Vidrios Oscurecidos o Polarizados en Vehículos de Transporte Terrestre”, conforme al formulario correspondiente.

