Paro de transportistas en Lima y Callao será el 14 de enero
Paro de transportistas en Lima y Callao será el 14 de enero     
¿Gobierno de José Jerí miente sobre extorsiones? Y todo sobre el paro | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Sociedad

Asesinan a sujeto implicado en homicidio contra un suboficial PNP en San Juan de Lurigancho

El ciudadano de nacionalidad venezolana tenía una orden de prisión preventiva dictada por el Poder Judicial por el caso del suboficial PNP Juan Carlos Díaz Champoñán en agosto de 2025.

Ciudadano extranjero asesinado en San Juan de Lurigancho tenía orden de prisión preventiva
Ciudadano extranjero asesinado en San Juan de Lurigancho tenía orden de prisión preventiva | América TV

Un ciudadano extranjero fue asesinado a balazos la tarde del último viernes 9 de enero en la calle Los Fiscales, en la zona de Canto Grande, distrito de San Juan de Lurigancho. La víctima fue identificada como Romuald Daniel Nochie Sucre, ciudadano venezolano de 20 años, quien fue interceptado por sicarios que se desplazaban a bordo de un mototaxi, a pocos metros de la habitación que alquilaba.

De acuerdo con información policial, Nochie Sucre era intensamente buscado por las autoridades, ya que tenía una orden de prisión preventiva por su presunta participación en el asesinato del suboficial PNP Juan Carlos Díaz Chapoñán, ocurrido el 13 de agosto de 2025 en el distrito de Los Olivos, durante una persecución y enfrentamiento armado.

JOSÉ JERÍ ENCAPUCHADO SE REÚNE CON AMIGO DE BOLUARTE | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Fuerte explosión deja dos hombres heridos durante show de orquesta Zaperoko en discoteca de Trujillo

Víctima de ataque en San Juan de Lurigancho tenía orden de prisión preventiva

Agentes de la comisaría de Canto Rey verificaron la identidad del fallecido y confirmaron que tenía una orden de prisión preventiva por 18 meses, dictada por el Poder Judicial el 19 de agosto de 2025. La Policía informó que, tras el ataque al suboficial, su presunto cómplice Jesús Alberto Chanchamire Ibarra, alias Petare, fue capturado, mientras que Nochie Sucre logró huir de la escena. Las autoridades manejaban la hipótesis de que el ahora fallecido se habría mantenido oculto en la ciudad de Pucallpa.

El Departamento de Investigación Criminal (Depincri) 1 de San Juan de Lurigancho asumió las diligencias para identificar y capturar a los sicarios que dispararon desde el mototaxi. Las autoridades no descartan que el móvil del asesinato sea un ajuste de cuentas, debido a la situación legal en la que se encontraba la víctima. El cuerpo fue trasladado a la Morgue Central luego de que representantes del Ministerio Público autorizaran el levantamiento del cadáver.

Presunto asesino de suboficial en Los Olivos había sido detenido con arma en 2024 y liberado días después. Foto: difusión/LR.

Dos influencers de TikTok son capturadas en aeropuerto Jorge Chávez cuando intentaban transportar cocaína y tusi a Indonesia

El ataque armado que acabó con la vida del suboficial PNP

El asesinato por el que era investigado Nochie Sucre ocurrió el 13 de agosto de 2025, alrededor de las 10 de la noche, cuando el suboficial PNP Juan Carlos Díaz Chapoñán perseguía en motocicleta a dos delincuentes que huían tras asaltar un local, en la avenida Alfredo Mendiola, a la altura del óvalo Naranjal, en Los Olivos. Durante el enfrentamiento, uno de los sujetos le disparó en la cabeza, causándole la muerte.

Horas después, el presunto conductor de la motocicleta, Jesús Alberto Chanchamire Ibarra, ciudadano venezolano, fue capturado con restos de sangre en la ropa, mientras que su cómplice, sindicado como el autor del disparo, permanecía prófugo. El Ministerio del Interior dispuso una alerta máxima para dar con su paradero.

