HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

José Jerí encapuchado se reúne con amigo de Boluarte | Arde Troya con Juliana Oxenford

Sociedad

Fuerte explosión deja múltiples heridos durante show de orquesta Zaperoko en discoteca de Trujillo

Las víctimas, un joven de 21 años y otro hombre de 41, fueron atendidas en la clínica local. La Policía Nacional investiga el atentado y se espera información oficial en las próximas horas.

Una explosión en la discoteca El Monasterio, Trujillo, dejó varios heridos la madrugada del lunes 12 de enero durante un evento musical, generando pánico entre los asistentes.
Una explosión en la discoteca El Monasterio, Trujillo, dejó varios heridos la madrugada del lunes 12 de enero durante un evento musical, generando pánico entre los asistentes. | composición LR

Una fuerte explosión registrada la madrugada de este lunes 12 de enero dejó varios heridos al interior de la discoteca El Monasterio, ubicada en la urbanización California, en la zona de El Golf, en la ciudad de Trujillo, región La Libertad.

El hecho ocurrió alrededor de las 5:00 a. m., cuando se desarrollaba una presentación musical del grupo de salsa Zaperoko en el establecimiento. En los vídeos virales captados de los asistentes, se escucha un estruendo repentino, que generó pánico entre los asistentes y obligó a una evacuación inmediata del local, ante el temor de un posible ataque extorsivo.

TE RECOMENDAMOS

¿LÓPEZ CHAU ESTUVO EN LURIGANCHO? | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Detienen al futbolista de Juan Aurich, David Diaz, con arma presuntamente robada a policía en discoteca de SMP

lr.pe

Heridos son trasladados a clínica

Según información preliminar, dos personas resultaron heridas producto del estallido. Se trata de un joven de 21 años, quien presenta una lesión en el hombro, y un hombre de 41 años con una herida en la cabeza. Ambos fueron auxiliados de inmediato y trasladados a la clínica Sanna, donde reciben atención médica.

Los afectados recibieron auxilio en el lugar y luego fueron trasladados de emergencia a la clínica Sanna, donde vienen recibiendo atención médica. La gravedad de sus lesiones no ha sido detallada.

A pesar de que inicialmente se reportaron heridos de la agrupación musical Clase A, se confirmó que eran dos asistentes. Foto: difusión.

A pesar de que inicialmente se reportaron heridos de la agrupación musical Clase A, se confirmó que eran dos asistentes. Foto: difusión.

PUEDES VER: Presunto extorsionador muere mientras intentaba colocar explosivo frente a negocio en La Pascana, Comas

lr.pe

Investigan explosión en Trujillo: discoteca operaba sin permiso, según comuna

Efectivos de la Policía Nacional y unidades de emergencia acudieron a la zona alrededor de las 6 a.m. para realizar las diligencias correspondientes y acordonar la zona afectada. Se iniciaron las indagaciones para determinar las circunstancias del atentado y dar con los responsables. El caso se encuentra en desarrollo y se espera más información oficial en las próximas horas.

La hipótesis PNP señala que el hecho habría sido provocado por una falla en el aire acondicionado del local, posiblemente por un desperfecto eléctrico. Sin embargo, esta versión aún será confirmada tras los peritajes técnicos de rigor. Las investigaciones continúan para descartar cualquier vínculo con extorsión hacia la discoteca o la agrupación musical.

Fernando Calderón, el representante legal de la Municipalidad de Víctor Larco, indicó a medios locales que El Monasterio estaba funcionando sin permiso y que evalúan su cierre.

En redes sociales, usuarios afirmaron que no sería la primera vez que ocurren incidentes similares en la discoteca. Hasta el cierre de este informe, el local no se ha pronunciado sobre lo ocurrido.

Zaperoko se pronuncia tras explosión

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la orquesta Zaperoko – La Resistencia Salsera del Callao informó que todos sus integrantes se encuentran a salvo, tras lo ocurrido durante su última presentación en Trujillo. La agrupación agradeció las muestras de preocupación recibidas por parte de sus seguidores, familiares y amigos, y señaló que ninguno de sus miembros resultó herido.

"Respecto al incidente ocurrido en la madrugada, este ya se encuentra en evaluación por parte de las autoridades correspondientes, en coordinación con los organizadores del evento. Nosotros como artistas, priorizamos siempre la seguridad de nuestro equipo", dice parte del comunicado oficial.

Comunicado de orquesta Zaperoko tras incidente en Trujillo. Foto: Instagram.

Comunicado de orquesta Zaperoko tras incidente en Trujillo. Foto: Instagram.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Calles de Trujillo amanecieron inundadas tras lluvias advertidas por Senamhi: vecinos exigen intervención de las autoridades

Calles de Trujillo amanecieron inundadas tras lluvias advertidas por Senamhi: vecinos exigen intervención de las autoridades

LEER MÁS
Detonan explosivo en mercado de Trujillo: extorsionadores exigen S/200.000 a comerciantes para trabajar

Detonan explosivo en mercado de Trujillo: extorsionadores exigen S/200.000 a comerciantes para trabajar

LEER MÁS
Nuevo jefe Policial la Libertad: "Vamos a aumentar la inteligencia y la operatividad en las calles"

Nuevo jefe Policial la Libertad: "Vamos a aumentar la inteligencia y la operatividad en las calles"

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Paro de transportistas en Lima y Callao de enero: ¿qué empresas acatarían medida?

Paro de transportistas en Lima y Callao de enero: ¿qué empresas acatarían medida?

LEER MÁS
El único túnel peruano reconocido mundialmente por su ingeniería geológica: atraviesa aguas de hasta 71.2° de temperatura

El único túnel peruano reconocido mundialmente por su ingeniería geológica: atraviesa aguas de hasta 71.2° de temperatura

LEER MÁS
Presunto extorsionador muere mientras intentaba colocar explosivo frente a negocio en La Pascana, Comas

Presunto extorsionador muere mientras intentaba colocar explosivo frente a negocio en La Pascana, Comas

LEER MÁS
Actriz de cine peruano asesina a su pareja con arma blanca tras fuerte discusión en Puno

Actriz de cine peruano asesina a su pareja con arma blanca tras fuerte discusión en Puno

LEER MÁS
Sueldo docente: Minedu fijó los nuevos montos para CPM y profesores contratados en 2026

Sueldo docente: Minedu fijó los nuevos montos para CPM y profesores contratados en 2026

LEER MÁS
Resultados de preselección de Beca 18-2026 se publicarán en enero, confirma Pronabec

Resultados de preselección de Beca 18-2026 se publicarán en enero, confirma Pronabec

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Exactor de ‘High School Musical’ y ‘Hannah Montana’ es arrestado por presunto delito relacionado con material ilegal de menores

Partido Perú vs Brasil EN VIVO HOY: trasmisión del partido por la fecha 3 de la Kings World Cup Nations

Uyariy en Cineplanet y otros cines de Perú: ¿en qué salas está disponible la película peruana de Javier Corcuera?

Sociedad

Detienen a extranjero con explosivos en Piura: confesó que le pagarían S/100 para atacar un gimnasio

Campaña de DNI electrónico gratis en Miraflores este 12 de enero: revisa horarios de atención

Asesinan a barbero y hieren de bala a otro dentro de su local en Comas: una de las víctimas sería dueño del negocio

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Presidente del Consejo de Ministros minimiza paro de transportistas y los acusa de integrar bandas criminales

Ciro Castillo: Poder Judicial dicta 24 meses de prisión preventiva y ordena su ubicación y captura

JEE rechazó tacha contra plancha presidencial de Avanza País: estos son los argumentos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025