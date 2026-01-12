Una explosión en la discoteca El Monasterio, Trujillo, dejó varios heridos la madrugada del lunes 12 de enero durante un evento musical, generando pánico entre los asistentes. | composición LR

Una explosión en la discoteca El Monasterio, Trujillo, dejó varios heridos la madrugada del lunes 12 de enero durante un evento musical, generando pánico entre los asistentes. | composición LR

Una fuerte explosión registrada la madrugada de este lunes 12 de enero dejó varios heridos al interior de la discoteca El Monasterio, ubicada en la urbanización California, en la zona de El Golf, en la ciudad de Trujillo, región La Libertad.

El hecho ocurrió alrededor de las 5:00 a. m., cuando se desarrollaba una presentación musical del grupo de salsa Zaperoko en el establecimiento. En los vídeos virales captados de los asistentes, se escucha un estruendo repentino, que generó pánico entre los asistentes y obligó a una evacuación inmediata del local, ante el temor de un posible ataque extorsivo.

Heridos son trasladados a clínica

Según información preliminar, dos personas resultaron heridas producto del estallido. Se trata de un joven de 21 años, quien presenta una lesión en el hombro, y un hombre de 41 años con una herida en la cabeza. Ambos fueron auxiliados de inmediato y trasladados a la clínica Sanna, donde reciben atención médica.

A pesar de que inicialmente se reportaron heridos de la agrupación musical Clase A, se confirmó que eran dos asistentes. Foto: difusión.

Investigan explosión en Trujillo: discoteca operaba sin permiso, según comuna

Efectivos de la Policía Nacional y unidades de emergencia acudieron a la zona alrededor de las 6 a.m. para realizar las diligencias correspondientes y acordonar la zona afectada. Se iniciaron las indagaciones para determinar las circunstancias del atentado y dar con los responsables. El caso se encuentra en desarrollo y se espera más información oficial en las próximas horas.

La hipótesis PNP señala que el hecho habría sido provocado por una falla en el aire acondicionado del local, posiblemente por un desperfecto eléctrico. Sin embargo, esta versión aún será confirmada tras los peritajes técnicos de rigor. Las investigaciones continúan para descartar cualquier vínculo con extorsión hacia la discoteca o la agrupación musical.

Fernando Calderón, el representante legal de la Municipalidad de Víctor Larco, indicó a medios locales que El Monasterio estaba funcionando sin permiso y que evalúan su cierre.

En redes sociales, usuarios afirmaron que no sería la primera vez que ocurren incidentes similares en la discoteca. Hasta el cierre de este informe, el local no se ha pronunciado sobre lo ocurrido.

Zaperoko se pronuncia tras explosión

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la orquesta Zaperoko – La Resistencia Salsera del Callao informó que todos sus integrantes se encuentran a salvo, tras lo ocurrido durante su última presentación en Trujillo. La agrupación agradeció las muestras de preocupación recibidas por parte de sus seguidores, familiares y amigos, y señaló que ninguno de sus miembros resultó herido.

"Respecto al incidente ocurrido en la madrugada, este ya se encuentra en evaluación por parte de las autoridades correspondientes, en coordinación con los organizadores del evento. Nosotros como artistas, priorizamos siempre la seguridad de nuestro equipo", dice parte del comunicado oficial.

Comunicado de orquesta Zaperoko tras incidente en Trujillo. Foto: Instagram.

