Este miércoles 13 de agosto, el suboficial de segunda la Policía nacional, Juan Carlos Díaz Chapoñán perdió la vida al enfrentarse con delincuentes armados en Los Olivos. El lamentable hecho tuvo lugar a la altura de Av. Alfredo Mendiola con el Óvalo Naranjal, durante una persecución que terminó cuando los sujetos a bordo de una moto le dispararon en la cabeza y el pecho.

El oficial, quien prestaba servicios en la comisaría Laura Caller, fue trasladado al Hospital de la Policía, donde confirmaron su muerte. En este sentido, los familiares, visiblemente afectados, se pronunciaron pidiendo a las autoridades el reconocimiento respectivo al fallecido agente. "He llamado al ministro del Interior para que le dé los honores con grado de superior, con su beneficio que le corresponde por haber fallecido durante el enfrentamiento armado contra la delincuencia. Era mi hijo, mi sustento de vida", comentó su madre.

Policía fallecido en Los Olivos contaba con chaleco que se compró él mismo

Así como su madre, la hermana del agente brindó declaraciones en medio de la situación. Según comentó, su familiar habría enfrentado a los delincuentes con un chaleco antibalas autofinanciado, situación similar a la del fallecido agente en La Victoria a inicios de este mes. "Ya mi hermano se había comprado su chaleco antibalas. Su propia herramienta de trabajo él se la compró. Sí, estaba con su chaleco", indicó para La República.

Además, agregó que el oficial deja una menor en orfandad y exigen justicia ante el incidente. "Justicia, que no quede impune. Él ha dejado una niña de 3 años (...) Mi hermano tenía otros sueños, quería retirarse de la Policía. Él amaba manejar y con el tiempo quería ser chofer de interprovincial. Ese era su sueño. Él sabía que trabajando iba a dar su vida. Él decía: 'Si algún día muero, moriré en mi ley'", señaló.

Policía Nacional lamenta el fallecimiento de suboficial en Los Olivos

A través de un sentido mensaje publicado en redes sociales, la Policía Nacional del Perú lamentó el fallecimeinto del suboficial Juan Carlos Diaz Chapoñán. "La Policía Nacional del Perú expresa su profundo pesar por el fallecimiento del S2 PNP Juan Carlos Diaz Chapoñán, quien en cumplimiento de su deber perdió la vida en un enfrentamiento armado en el distrito de Los Olivos, Lima. ¡Honor y Gloria!", indicaron.

