Delincuentes roban casa en SJL y se llevan hasta una tesis: “Me estaba preparando para mi titulación”

El joven universitario identificó a través de las cámaras de seguridad a los ladrones de su vivienda. | Foto: composición LR/ Latina

La inseguridad ciudadana no da tregua en el distrito de San Juan de Lurigancho. Esta vez, una familia fue víctima de la delincuencia bajo una modalidad que busca burlar la vigilancia vecinal: el uso de fachadas sentimentales. Un hombre y una mujer fingieron ser una pareja común para ingresar a una vivienda y desvalijarla, llevándose consigo hasta la tesis de un joven.

El hecho ocurrió el sábado 10 de enero, alrededor de las 8:22 p. m., cuando los ladrones irrumpieron en una vivienda multifamiliar ubicada en la avenida 13 de enero.

Joven fue engañado por ladrones que robaron su casa en San Juan de Lurigancho

Según las primeras investigaciones y el registro de cámaras de seguridad, los hampones merodearon la zona simulando una actitud afectuosa para no levantar sospechas entre los vecinos. Tras confirmar que la vivienda estaba vacía, rompieron la cerradura de la puerta principal con la ayuda de un tercero.

Una vez dentro, los delincuentes rebuscaron en dos habitaciones, logrando sustraer dinero en efectivo, prendas de vestir y diversos electrodomésticos. Asimismo, también hurtaron un objeto de mayor valor para el joven: una computadora portátil que contenía el único respaldo de su tesis universitaria.

"Yo dejé mi laptop aquí (su cuarto), pero cuando entré no había nada. Desapareció la laptop con su cargador y todo... Estaba justo, este año, elaborando (la tesis) para hacer mi titulación y ahí tenía mis documentos, tenía toda la información de mi base de proyectos", declaró la víctima del robo para Latina.

Tras saquear la casa, los ladrones colocaron el botín en bolsas de mercado. Mientras esperaban a su cómplice en el exterior, fueron interceptados por el graduado; sin embargo, los delincuentes lograron engañarlo fingiendo que esperaban a otro inquilino. Al subir a su habitación, el joven descubrió el robo y regresó de inmediato a la calle para encararlos, pero los hampones ya habían escapado en un mototaxi.

Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegaron al lugar para recoger evidencias. Las imágenes de las cámaras de seguridad de las viviendas aledañas ya están en manos de las autoridades, quienes trabajan en la identificación de la pareja de asaltantes.