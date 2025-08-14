HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Suboficial de la Policía muere en feroz enfrentamiento armado con delincuentes en Los Olivos

Tiroteo tuvo lugar a la altura del Óvalo Naranjal, donde suboficial se enfrentó en medio de una persecución a sujetos armados a bordo de una moto que le dispararon en la cabeza y el tórax.

Según PNP, cuatro balas impactaron la cabeza y tórax del suboficial. Foto: captura América Noticias
Según PNP, cuatro balas impactaron la cabeza y tórax del suboficial. Foto: captura América Noticias

La noche del miércoles 13 de agosto, un agente de la Policía Nacional del Perú (PNP) murió en un violento enfrentamiento armado con dos delincuentes en el distrito de Los Olivos. El crimen ocurrió a la altura del Óvalo Naranjal cuando el efectivo se encontraba en medio de una persecución policial hacia los hampones.

La víctima fue identificada como el Suboficial de Segunda PNP, Juan Carlos Diaz Chapoñán. De acuerdo a los primeros reportes, el tiroteo entre la PNP y los delincuentes se produjo cuando los sujetos a bordo de una moto lineal huían tras haber asaltado un local. Cuatro disparos impactaron en la cabeza y el tórax del suboficial quedando gravemente herido. Fue trasladado al hospital de Los Olivos donde se confirmó su muerte.

Detienen a sospechoso del crimen

Durante la intervención realizada en el lugar, la Policía logró detener a un ciudadano de nacionalidad venezolana presuntamente partícipe del asesinato. El hombre presentaba diversas manchas de sangre en su ropa y se mostró intolerante hacia las preguntas. Cabe indicar, que la PNP encontró la moto lineal, un arma de fuego y dos celulares que los delincuentes habrían arrojado luego acabar con la vida de Díaz Chapoñán.

Las autoridades continúan con las diligencias para dar con el paradero del otro sujeto que logró huir, además de identificar el móvil detrás de este nuevo crimen que cobra la vida de otro agente de la Policía en solo el mes de agosto.

Policía Nacional se despide de suboficial

Por medio de un sentido mensaje a través de sus redes sociales, la Policía Nacional del Perú lamentó la muerte del suboficial Juan Carlos Diaz Chapoñán. "La Policía Nacional del Perú expresa su profundo pesar por el fallecimiento del S2 PNP Juan Carlos Diaz Chapoñán, quien en cumplimiento de su deber perdió la vida en un enfrentamiento armado en el distrito de Los Olivos, Lima. ¡Honor y Gloria!", se aprecia a leer en la publicación.

