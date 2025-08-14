El general PNP Máximo Ramírez, director de la Defensoría de la Policía, denunció que el ciudadano venezolano Jesús Alberto Chanchamire Ibarra, sospechoso de asesinar al suboficial PNP Juan Carlos Díaz Chapoñán en Los Olivos la noche del miércoles 13 de agosto, había sido detenido en agosto de 2024, pero liberado días después.

Ramírez advirtió que, en ese momento, un representante del Ministerio Público autorizó la liberación del extranjero a pesar de estar implicado en diversos ilícitos. "Esta persona fue detenida con armas, fue detenida con droga, se le encontró llamadas, mensajes de explotación sexual, participaba en extorsiones, les cobra cupos a las meretrices. Es una serie de hechos que realmente en su momento mereció la detención y estuvo detenido como 14 días", declaró en diálogo con RPP.

Sospechoso de asesinato en Los Olivos fue capturado previamente en 2024

Durante la intervención, el detenido fue encontrado con armas, drogas y evidencia de su participación en el cobro de cupos a trabajadores sexuales de Lince a través de mensajes y llamadas. "Sin embargo, el día 16 de agosto del año 2024, el doctor Sebastián Gregorio Gamonal Silva señaló que, como esta persona tenía arraigo domiciliario, porque vivía en la cuadra 25 de la avenida Arequipa, era fácilmente ubicable y, por lo tanto, podía salir en libertad. Y le da libertad inmediatamente", señaló el general PNP al citado medio.

A pesar de estos hallazgos, el sospechoso fue puesto en libertad, lo que le permitió continuar en las calles. “Es una serie de hechos que en su momento mereció la detención, y estuvo detenido solo 14 días”, enfatizó el general.

En 2024, Chanchamire Ibarra, alias Petare, fue identificado como objetivo de un atentado en Lince vinculado a la disputa por el control del negocio de explotación sexual entre las bandas “One Family”, el “Tren de Aragua” y “Los Escorpiones”. Aunque el ataque terminó con la muerte de un presunto proxeneta por error, las investigaciones lo señalaron como lugarteniente de "One Family" y figura clave en este conflicto criminal.

Identifican a principal sospechoso del asesinato de suboficial en Los Olivos

Jesús Alberto Chanchamire Ibarra fue identificado por el Ministerio del Interior (Mininter) como el principal sospechoso del asesinato del suboficial PNP Juan Carlos Díaz Chapoñán, ocurrido durante una persecución en la avenida Alfredo Mendiola, a la altura del óvalo Naranjal, en Los Olivos.

El último miércoles 13 de agosto, alrededor de las 10 de la noche, el efectivo policial perseguía en motocicleta a dos delincuentes que huían en una moto lineal tras asaltar un local. Durante el enfrentamiento, uno de los sujetos disparó en la cabeza al suboficial. Horas después, el presunto conductor fue capturado con restos de sangre en su ropa, mientras que su cómplice y presunto autor del disparo sigue prófugo. El Mininter dispuso una alerta máxima para dar con su paradero.

