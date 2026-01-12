Óscar Junior de La Bella Luz dona S/2.000 a niña delicada de salud en pleno concierto en San Juan de Lurigancho
Según explicó el integrante de la orquesta La Bella Luz , la menor enfrenta problemas cardíacos y su madre recibió un diagnóstico de cáncer, situación que motivó a los músicos a brindarle apoyo económico.
El último fin de semana, varias orquestas de cumbia, entre ellas La Bella Luz, Son del Duke, La Única Tropical, Yarita Lizeth, Caribeños, Carlos Miguel y Los Ecos, participaron en un concierto gratuito en el Parque Zonal Wiracocha, ubicado en el popular distrito de San Juan de Lurigancho (SJL).
Durante la presentación de La Bella Luz surgió un momento que entusiasmó a sus seguidores. Óscar Junior, el principal vocalista de la orquesta peruana, se llevó los aplausos de todos sus fans al subir al escenario a una niña junto a su madre y donarles S/2.000.
La Bella Luz apoya con 2.000 soles a niña con enfermedad en el corazón
Según explicó el joven cantante, la pequeña Kristell tiene una enfermedad que afecta su corazón y su madre Juliana también está delicada de salud. “Decirles que tienen todo el apoyo del maestro Óscar Custodio, Pilar Torres, Óscar Junior y todos los chicos de La Bella Luz. Decirles que todo el poderoso va a estar de la mano siempre con ustedes”, señaló en un primer momento uno de los integrantes de la agrupación.
No obstante, a los pocos segundos tomó la palabra Óscar Junior, quien le deseó los mejores parabienes para madre e hija. “Es la primera vez que conozco a Kristell y a su madre. Hay muchas personas que están pasando por momentos delicados a quienes les enviamos mucha fuerza. A nombre de mi madre y mi padre, que están aquí presentes, les vamos a regalar dos mil soles para que pueda seguir con su tratamiento”.
La menor se encuentra delicada de salud al igual que su madre, quien fue diagnosticada con cáncer. Foto: captura de TikTok
El anuncio del cantante generó los aplausos del público. La menor no resistió la emoción y derramó algunas lágrimas, pues al parecer, no contaba con que el vocalista de La Bella Luz tuviera el noble gesto con ella. Cabe mencionar, que la madre de la niña también padece de cáncer, según detallaron los músicos.
¿De dónde son originarios La Bella Luz?
La agrupación fue creada por el empresario Óscar Custodio, en la ciudad de Monsefú, provincia de Chiclayo, en 1994. Actualmente, una de las populares agrupaciones más exitosas del Perú. Esto en medio de la fuerte competencia con otras orquestas de cumbia, tales como Corazón Serrano, Puro Sentimiento, entre otros.