Ángelo Campos afirma que árbitro del Alianza Lima - UTC cobró córner tras comunicación con el VAR: "¿Por qué cambió de decisión?"
El portero del Gavilán se sumó a la polémica por el supuesto error arbitral al señalar un tiro de esquina inexistente, tras el cual llegó el gol de la victoria para los blanquiazules.
Un día después del triunfo de Alianza Lima sobre UTC, la polémica por el córner que derivó en el gol del triunfo de los blanquiazules no se ha cerrado. Al reclamo del defensa Piero Serra, quien aseguró que el tiro de esquina estuvo mal cobrado, se sumó el pronunciamiento del portero Ángelo Campos.
Vía redes sociales, el exguardameta aliancista afirmó que el árbitro Micke Palomino originalmente había señalado saque desde el arco para el Gavilán, pero que luego se rectificó tras recibir la indicación desde el VAR, aunque el videoarbitraje no se utiliza para determinar este tipo de acciones.
Campos sobre árbitro de Alianza vs UTC: "Ya había cobrado saque de meta"
"¿Por qué cambió de decisión? ¡Ya había cobrado saque de meta y terminó cambiando a tiro de esquina! En ningún momento se discutió un fuera de juego, por eso mi reclamo durante los minutos de juego. 'Desde cabina me confirmaron que fue tiro de esquina', esas fueron las palabras exactas", se lee en el mensaje que Campos compartió a través de una historia en su cuenta de Instagram.
Mensaje de Ángelo Campos. Foto: captura de Instagram
El último sábado, un vez terminado el encuentro, desde el conjunto norteño expresaron sus quejas. Piero Serra fue el primero que alzó su voz de protesta por el supuesto córner mal cobrado. "Perdimos por una pelota parada y, encima, por lo del árbitro... siempre pasa esto en la liga. Yo nunca la toqué, Girotti la tiró al córner y la cobró a favor de ellos; pero siempre les regalan los partidos", declaró para L1 Max.
Osías Ramírez, presidente de UTC, anunció desde su cuenta de X que presentará un reclamo formal ante la Conar y exigirá los audios del VAR. Junto con el aviso, compartió un video en cámara lenta de la jugada en cuestión, secuencia que mostraría que el último contacto del balón antes de salir de la cancha habría sido del delantero íntimo Federico Girotti.