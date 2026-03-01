HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Universitario venció a FC Cajamarca y ya es segundo en el Torneo Apertura

Solitario gol de Lisandro Alzugaray alcanzó para quedarse con los tres puntos en el estadio Monumental (1-0).

Alzugaray marcó el único gol de Universitario ante FC Cajamarca. | Universitario

No fue una de esas noches que Universitario tiene acostumbrado a sus seguidores. Con el aliento de más de 55.000 hinchas, los cremas consiguieron un ajustado triunfo contra FC Cajamarca en el Monumental con solitario gol de Lisandro Alzugaray en el cierre de la jornada 5 del Torneo Apertura (1-0).

Los dirigidos por Javier Rabanal empezaron a cerrar las salidas del elenco cajamarquino durante los primeros 15 a 20 minutos. Presión alta y mucha intensidad al momento de recuperar el balón. Dominio del balón, aunque con poca claridad en ese último toque.

Pasado ese tiempo, la visita se acomodó mejor y tuvo la más clara en los pies de Brandon Palacios, quien combinó en pared con Hernán Barcos. El remate del hijo del “Chorri” Palacios fue atajado por Diego Romero y enviado a tiro de esquina.

José Carabalí era lo más peligroso de la “U” por el sector izquierdo, pero ni Alex Valera ni Alzugaray, en ese momento, pudieron rematar al arco en un primer tiempo que terminó en igualdad sin goles y con escasas oportunidades de gol.

En el complemento la “U” le puso más garra que juego para buscar ampliar el marcador con llegadas aproximaciones de Valera y otra vez Alzugaray, quien luego se convirtió en el héroe de la jornada. Sobre los 66 minutos argentino cobró un tiro libre y de zurda la mandó al fondo de la red para la euforia de todo el estadio Monumental y del técnico Javier Rabanal, quien luego hizo debutar al mediocampista brasileño Miguel Silveira.

Los cremas aguantaron el resultado y tras el pitazo final se acomodaron en la segunda casilla del Apertura con 11 puntos, dos menos que su compadre Alianza Lima (13).

