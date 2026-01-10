HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Policías abaten a delincuente extranjero tras robo de moto eléctrica y ataque con arma blanca contra ciudadano en La Victoria

Las autoridades aseguraron que los agentes actuaron según la ley y recibirán respaldo institucional, mientras el ciudadano herido por el delincuente fue operado de emergencia en el Hospital Dos de Mayo.

Policías abaten a delincuente extranjero tras robo de moto eléctrica y ataque con arma blanca contra ciudadano en La Victoria
Policías abaten a delincuente extranjero tras robo de moto eléctrica y ataque con arma blanca contra ciudadano en La Victoria | Foto: Difusión.

Dos efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) abatieron a un delincuente extranjero, quien minutos antes había protagonizado el robo de una moto eléctrica y atacado con un arma punzocortante a un ciudadano peruano en el distrito limeño de La Victoria. El hecho ocurrió en el cruce de las avenidas Bausate y Meza con Aviación, cuando agentes que brindaban apoyo a la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) fueron alertados por personas de la zona sobre el asalto y activaron una persecución policial.

De acuerdo con la información difundida por la PNP, al ser intervenido, el sujeto hizo caso omiso a la voz de alto y realizó el ademán de sacar un arma de fuego. Ante el temor de que atentara contra sus vidas, los oficiales efectuaron disparos contra el delincuente. Posteriormente, las autoridades descubrieron que el criminal usó una réplica de arma, que permanece incautada.

TE RECOMENDAMOS

¿LÓPEZ CHAU ESTUVO EN LURIGANCHO? | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Imágenes del momento en que policía enfrenta y abate a sicario que asesinó a un transportista en Comas

lr.pe

Ciudadano herido operado de emergencia

El ciudadano que resultó herido por el ataque del delincuente abatido fue trasladado al Hospital Dos de Mayo, donde permanece en estado reservado. “Está siendo intervenido quirúrgicamente”, señaló para Panamericana el general Máximo Ramírez, defensor de la PNP,

Por otro lado, la Policía aseguró que los efectivos involucrados actuaron conforme a ley y recibirán el respaldo institucional correspondiente. “Los oficiales están extendiendo sus declaraciones. Están con los exámenes de ley que corresponden y su situación de ellos es como testigos de este hecho de robo”, refirió.

Segundo abatimiento a delincuente en 2026

El hecho se suma a otro abatimiento, registrado el 7 de enero en el distrito de Comas por otro agente de la Policía Nacional del Perú (PNP) que intervino a un presunto sicario, luego de que este asesinara a balazos a un chofer de transporte público en plena vía pública. El ataque ocurrió en la avenida Belaúnde Oeste, donde el delincuente disparó contra el conductor de una combi, provocándole la muerte de manera inmediata ante la mirada de pasajeros y transeúntes. Tras el crimen, el agresor intentó huir del lugar, pero fue interceptado por el oficial vestido de civil.

De acuerdo con la información difundida por la PNP, el supuesto delincuente fue identificado como Ángel Enrique Paredes Ramos, de 31 años. La intervención fue destacada por las autoridades como una acción realizada en cumplimiento del deber, al evitar que el atacante fugue y siga representando un peligro para la ciudadanía.  

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Madre que perdió su casa en incendio en La Victoria cuenta que siniestro fue causado por pirotécnico: "Metieron un cohetón por la ventana"

Madre que perdió su casa en incendio en La Victoria cuenta que siniestro fue causado por pirotécnico: "Metieron un cohetón por la ventana"

LEER MÁS
Vecinos de La Victoria rechazan obra de la Municipalidad de Lima 'Boulevard Caminito Íntimo' por intentar destruir la única área verde de la zona

Vecinos de La Victoria rechazan obra de la Municipalidad de Lima 'Boulevard Caminito Íntimo' por intentar destruir la única área verde de la zona

LEER MÁS
Menor de 14 años que fue secuestrada en Navidad logró escapar de su agresor mientras este dormía en La Victoria

Menor de 14 años que fue secuestrada en Navidad logró escapar de su agresor mientras este dormía en La Victoria

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Bañistas encuentran cuerpo de hombre sin vida flotando en el mar de la playa Los Delfines en Miraflores

Bañistas encuentran cuerpo de hombre sin vida flotando en el mar de la playa Los Delfines en Miraflores

LEER MÁS
El único túnel peruano reconocido mundialmente por su ingeniería geológica: atraviesa aguas de hasta 71.2° de temperatura

El único túnel peruano reconocido mundialmente por su ingeniería geológica: atraviesa aguas de hasta 71.2° de temperatura

LEER MÁS
Senamhi alerta lluvias, granizo y nieve de moderada a extrema intensidad en Lima y otras regiones

Senamhi alerta lluvias, granizo y nieve de moderada a extrema intensidad en Lima y otras regiones

LEER MÁS
Ataque con explosivo a bus de 'La 50' deja una pasajera herida en San Juan de Lurigancho

Ataque con explosivo a bus de 'La 50' deja una pasajera herida en San Juan de Lurigancho

LEER MÁS
La tragedia del último tsunami en la costa del Perú: casas bajo el agua y víctimas mortales en varias regiones

La tragedia del último tsunami en la costa del Perú: casas bajo el agua y víctimas mortales en varias regiones

LEER MÁS
Promoción del DNI electrónico 3.0 a S/ 30: ¿hasta qué mes del 2026 estará vigente, según Reniec?

Promoción del DNI electrónico 3.0 a S/ 30: ¿hasta qué mes del 2026 estará vigente, según Reniec?

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Últimas noticias, Venezuela: Estados Unidos incauta otro buque petrolero que zarpó de Venezuela y que intentaba huir

Delincuentes abatidos por exmarino tenían antecedes por robo de casa

El único túnel peruano reconocido mundialmente por su ingeniería geológica: atraviesa aguas de hasta 71.2° de temperatura

Sociedad

Delincuentes abatidos por exmarino tenían antecedes por robo de casa

El único túnel peruano reconocido mundialmente por su ingeniería geológica: atraviesa aguas de hasta 71.2° de temperatura

¿Quieres estudiar en Hungría con todo pagado?: peruanos pueden acceder solo con estos requisitos en 2026

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Elecciones Generales 2026: cuándo se vota, qué cargos se eligen y quiénes pueden sufragar

José Jerí evade responsabilidad en crímenes y ahora dice que delincuentes se sincronizan para desestabilizar al Gobierno

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025