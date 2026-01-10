Policías abaten a delincuente extranjero tras robo de moto eléctrica y ataque con arma blanca contra ciudadano en La Victoria | Foto: Difusión.

Policías abaten a delincuente extranjero tras robo de moto eléctrica y ataque con arma blanca contra ciudadano en La Victoria | Foto: Difusión.

Dos efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) abatieron a un delincuente extranjero, quien minutos antes había protagonizado el robo de una moto eléctrica y atacado con un arma punzocortante a un ciudadano peruano en el distrito limeño de La Victoria. El hecho ocurrió en el cruce de las avenidas Bausate y Meza con Aviación, cuando agentes que brindaban apoyo a la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) fueron alertados por personas de la zona sobre el asalto y activaron una persecución policial.

De acuerdo con la información difundida por la PNP, al ser intervenido, el sujeto hizo caso omiso a la voz de alto y realizó el ademán de sacar un arma de fuego. Ante el temor de que atentara contra sus vidas, los oficiales efectuaron disparos contra el delincuente. Posteriormente, las autoridades descubrieron que el criminal usó una réplica de arma, que permanece incautada.

Ciudadano herido operado de emergencia

El ciudadano que resultó herido por el ataque del delincuente abatido fue trasladado al Hospital Dos de Mayo, donde permanece en estado reservado. “Está siendo intervenido quirúrgicamente”, señaló para Panamericana el general Máximo Ramírez, defensor de la PNP,

Por otro lado, la Policía aseguró que los efectivos involucrados actuaron conforme a ley y recibirán el respaldo institucional correspondiente. “Los oficiales están extendiendo sus declaraciones. Están con los exámenes de ley que corresponden y su situación de ellos es como testigos de este hecho de robo”, refirió.

Segundo abatimiento a delincuente en 2026

El hecho se suma a otro abatimiento, registrado el 7 de enero en el distrito de Comas por otro agente de la Policía Nacional del Perú (PNP) que intervino a un presunto sicario, luego de que este asesinara a balazos a un chofer de transporte público en plena vía pública. El ataque ocurrió en la avenida Belaúnde Oeste, donde el delincuente disparó contra el conductor de una combi, provocándole la muerte de manera inmediata ante la mirada de pasajeros y transeúntes. Tras el crimen, el agresor intentó huir del lugar, pero fue interceptado por el oficial vestido de civil.

De acuerdo con la información difundida por la PNP, el supuesto delincuente fue identificado como Ángel Enrique Paredes Ramos, de 31 años. La intervención fue destacada por las autoridades como una acción realizada en cumplimiento del deber, al evitar que el atacante fugue y siga representando un peligro para la ciudadanía.

