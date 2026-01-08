HOYSuscripcion LR Focus

José Domingo Pérez fuera de Lava Jato y Fuerza Popular investigada | Arde Troya con Juliana Oxenford

Sociedad

Imágenes del momento en que policía enfrenta y abate a sicario que asesinó a un transportista en Comas

Un policía vestido de civil disparó contra el sicario Ángel Enrique Paredes luego de una feroz persecución en Comas. El delincuente intentaba huir con su cómplice en una motocicleta.

El sicario abatido por el policía intentaba huir en una motocicleta junto a su cómplice.
El sicario abatido por el policía intentaba huir en una motocicleta junto a su cómplice. | Foto: composición LR/ cámaras de seguridad

En una rápida intervención de un policía vestido de civil, el sicario identificado como Ángel Enrique Paredes Ramos, de 31 años, fue abatido en el distrito de Comas luego de un intercambio de disparos. El incidente, que quedó registrado por cámaras de seguridad y testigos de la zona, ocurrió en el jirón José de Sucre.

El sicario fue perseguido tras asesinar de un mortal disparo a José Carlos Marín Anticona, de 28 años, luego de hacerse pasar como pasajero de su combi. El agente de la PNP vestido de civil caminaba por la zona y, al advertir la situación, enfrentó al delincuente.

PUEDES VER: Asesinan a conductor de una combi en Comas: policía de civil abatió al sicario tras una persecución

Imágenes del momento en que policía abate a sicario

En el video de la cámara de seguridad se muestra la parte final de la persecución que terminó con la vida de Ángel Enrique Paredes Ramos. El asesino vestido con buzo claro había huido por el pasaje Sucre, calle aledaña a la avenida Víctor Andrés Belaúnde, e intentó escapar mientras desarrollaba un tiroteo con el policía que lo perseguía, pero no pudo lograrlo.

En las imágenes se observa que el agente policial, que pertenece al Escuadrón de Emergencia de Lima Norte, no cesa en su persecución y con un arma en mano lo siguió para acorralarlo. Al observar a un vecino refugiado detrás de un carro, el oficial se acerca a protegerlo y le insta a mantenerse agachado. Acto seguido, continuó apuntando contra el sicario y este, al no detenerse, recibió un impacto de bala.

El cuerpo del sicario quedó tendido sin vida en las inmediaciones de un parque local tras ser alcanzado por los disparos del agente. En la confusión del enfrentamiento, su cómplice logró huir, dejando abandonada la motocicleta en la que pretendían escapar. Durante las diligencias en la escena, los peritos hallaron el arma de fuego empleada en el asesinato del transportista.

En el lugar se escucharon más de dieciocho disparos de bala durante el enfrentamiento. Vecinos reportaron que ventanas y puertas fueron afectadas por los impactos del proyectil.

El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, se pronunció sobre el hecho y respaldó el accionar del policía que abatió al delincuente.

"(El sicario) Ha quitado (la vida) a un transportista, momentos en los cuales ha sido aprehendido por un policía que ha desenfundado su arma de fuego y, conforme a la Constitución y a las leyes, lo ha abatido. Y este es el accionar que en mi condición de comandante general debo reconocer y felicitar bajo todo punto de vista", mencionó.

