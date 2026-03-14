La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) informó que analizará la posibilidad de declarar nulas más de 56.000 fotopapeletas registradas por cinemómetros instalados en el distrito de Magdalena del Mar, tras las quejas presentadas por vecinos y conductores sobre presuntas irregularidades en la fiscalización electrónica.

La decisión surge tras el requerimiento formal presentado por la comuna de Magdalena. El 12 de marzo, la administración distrital remitió un oficio a la comuna metropolitana en el que solicitó la nulidad de las papeletas al considerar que habrían sido emitidas fuera del marco del convenio de control de tránsito suscrito entre ambas entidades.

TE RECOMENDAMOS TC DEFINE EL FUTURO DE CERRÓN Y ELIO RIERA EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

En medio de la controversia, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) convocó una reunión técnica con representantes de ambos municipios para revisar la situación de las sanciones y evaluar eventuales acciones.

PUEDES VER: Suboficial de la PNP es asesinado mientras jugaba en una cancha junto a su familia en Comas



Municipalidad de Magdalena fundamenta solicitud de nulidad

En el documento enviado al burgomaestre de la capital, el gerente municipal de Magdalena, Enrique Sánchez Huaranca, indicó que el distrito recién solicitó en diciembre de 2025 el inicio de la fiscalización electrónica mediante cinemómetros, dentro del marco del convenio firmado entre ambas municipalidades en diciembre de 2024.

No obstante, el oficio precisa que miles de ciudadanos reportaron haber recibido multas desde noviembre de 2025, antes de que la gestión distrital formalizara la puesta en marcha del sistema.

De acuerdo con la comuna magdalenense, esta situación evidenciaría que las penalizaciones se habrían aplicado al margen del procedimiento establecido en el convenio, el cual contemplaba la verificación de los equipos, pruebas de operatividad y la definición de la fecha de envío de evidencias a la Gerencia de Movilidad Urbana de Lima para su revisión y posterior tramitación ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Cuestionamientos sobre notificaciones y pruebas

En el oficio, la autoridad distrital también expone presuntas irregularidades en la emisión de las papeletas. Entre ellas, menciona dificultades en la notificación de las multas a los conductores.

Según el escrito, en varios casos las comunicaciones se habrían realizado mediante mensajes de texto, correos electrónicos o casillas electrónicas, lo que —según la administración local— no aseguraría que los ciudadanos hayan sido notificados conforme a lo establecido en la Ley del Procedimiento Administrativo General.

Asimismo, la comuna costera cuestiona la aplicación de castigos administrativos por exceso de velocidad en vías donde —según sostiene— no existen colegios u hospitales que justifiquen límites de 30 km/h. También advierte que en algunos tramos de avenidas, como la avenida Del Ejército, la velocidad máxima habría sido reducida de 50 a 30 km/h sin sustento técnico.

El documento añade que en algunos registros se menciona la existencia de videos como medio probatorio, aunque en el sistema del SAT solo se encontrarían fotografías. Además, cuestiona la aplicación del valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) correspondiente al año 2026 a infracciones registradas en 2025, lo que —según el municipio distrital— contravendría el principio de legalidad de las medidas sancionadoras.

MML inicia revisión de miles de papeletas por 30 días

Tras recibir el informe del gobierno distrital, la Municipalidad Metropolitana de Lima anunció que examinará la situación de más de 56.000 papeletas registradas por los cinemómetros instalados en Magdalena del Mar.

El gerente de Movilidad Urbana de Lima, Alberto Peralta, señaló en las redes sociales de la comuna que todas las faltas de tránsito permanecen en observación mientras la entidad edil y el SAT verifican si fueron emitidas dentro del periodo autorizado para la supervisión electrónica. Este proceso tendrá un plazo máximo de 30 días. “No se ha iniciado ningún proceso sancionador y estamos dentro del plazo para resolverlo de la manera correcta dentro del marco legal”, indicó.

Durante la reunión técnica, el funcionario también sostuvo que la responsabilidad de la instalación y operación de los cinemómetros corresponde a la municipalidad distrital y a su proveedor privado. “Hemos sido enfáticos al afirmar que la responsabilidad del uso de los cinemómetros ha sido de la Municipalidad de Magdalena”, expresó.

Peralta explicó además que, según los documentos oficiales, el uso de estos equipos para el control de velocidad podía iniciarse recién el 9 de enero, fecha en la que el municipio de Magdalena solicitó formalmente el inicio de estas acciones. “Legalmente nunca ha existido una marcha blanca como se ha mencionado en las redes del municipio de Magdalena. Para nosotros se toma en cuenta la fecha de inicio de autorización, que ha sido el 9 de enero”, precisó.

En ese contexto, el funcionario señaló que existen registros de papeletas correspondientes a noviembre y diciembre, meses en los que aún no estaba autorizado iniciar la fiscalización, situación que será evaluada por la autoridad metropolitana para determinar la validez de dichas infracciones.

Al término del encuentro con el MTC, se acordó que la comuna capitalina evaluará declarar de oficio la nulidad de las presuntas infracciones. Además, ambos municipios continuarán coordinando con el sector un plan para la gestión de velocidades y el monitoreo del exceso mediante cinemómetros.