Policía que abatió a sicario en Comas será ascendido

Defensoría del Policía respaldo el accionar del suboficial del Escuadrón Verde de la PNP. Foto: Composición LR / Mabel Alva, La República

Después del crimen perpetrado la noche del miércoles 7 de enero, aproximadamente a las 11:00 p.m. en Comas, la Policía Nacional, en conjunto con el Ministerio del Interior, dio a conocer su respaldo al suboficial de segunda, Erickson Pozo Reátegui, quien abatió a un presunto sicario que, minutos antes, había asesinado a un conductor de combi.

El director general de la Defensoría del Policía, general Máximo Ramírez De La Cruz, no descartó un ascenso al integrante del Escuadrón de Emergencia de Lima Norte, al considerar la hazaña como valerosa, motivo que lo llevaría a tener un reconocimiento por parte de la institución.

“Todo el apoyo a este efectivo, policía valeroso. Tendrá un incentivo que le permitirá un ascenso. Actuó cumpliendo su deber, goza del respaldo legal”, sostuvo Ramírez De La Cruz.

Llamado policial

Cabe resaltar que el funcionario policial precisó que el efectivo en cuestión viene llevando las investigaciones en libertad, retomando sus actividades regulares el día 9 de enero.

Por otro lado, hizo un llamado a los demás policías a usar su arma de fuego en contra de la delincuencia y a favor de la sociedad.

“Invoco a todos los policías que tienen que hacer lo mismo, el arma es para usarse en el momento adecuado. Les pido que usen el arma en defensa de la sociedad. Sí el policía tiene que abatir a un delincuente, cuenta con todo el respaldo de la Policía”, manifestó.

Causa del ataque armado

Los familiares de quien en vida fue José Carlos Marín Anticona (28) han descartado que el hecho responda a un ataque extorsivo; sospechan, más bien que se trataría de un conflicto previo con un grupo de mototaxistas de la zona, ocurrido días atrás por una negativa al aumento del pasaje.

La víctima deja lamentablemente cuatro hijos en la orfandad, dos de ellos de 10 y 3 años. Su pareja, quien presenció el hecho al haber sido su acompañante como cobradora, ha evitado declarar a la prensa por temor a represalias.

Antecedentes del sicario

En diálogo con La República, Máximo Ramírez informó que el presunto autor del asesinato del chofer, Ángel Enrique Paredes Ramos (30), cuenta con antecedentes policiales en el 2018 por tenencia ilegal de arma y el 2024 por tráfico ilícito de drogas. Al ser consultado si tendría algún nexo con la banda criminal “Los Injertos del Cono Norte”, este negó dicha información.

Trabajo con Fiscalía

Ante los últimos casos similares donde los efectivos policiales terminaron detenidos cumpliendo una detención preliminar, Ramírez descartó que esta situación se vuelva a repetir ya que existe un trabajo coordinado con el Ministerio Público.

“Las últimas normativas evita que el policía pueda ser detenido por flagrancia. Estamos haciendo un trabajo más coordinado con la Fiscalía. Él (suboficial Erickson Pozo) goza del respaldo legal por eso está en libertad”, recalcó.