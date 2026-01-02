HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Madre que perdió su casa en incendio en La Victoria cuenta que siniestro fue causado por pirotécnico: "Metieron un cohetón por la ventana"

Un incendio en La Victoria dejó a una madre de familia sin hogar horas antes del Año Nuevo. El fuego habría sido provocado por un artefacto pirotécnico que ingresó por la ventana de la vivienda.

Madre de familia queda damnificada tras incendio originado por pirotecnia.
Madre de familia queda damnificada tras incendio originado por pirotecnia.

A horas de iniciarse el Año Nuevo, un incendio afectó una vivienda en La Victoria y dejó a una madre de familia sin hogar. Según testigos de la zona, el siniestro habría sido provocado por un artefacto pirotécnico que ingresó por la ventana de la vivienda. Así lo explicó la madre de familia, quien perdió su hogar tras ser consumido por las llamas.

"Metieron un 'cohetón' por la ventana. Todos estábamos durmiendo ya. Mi hija también estaba durmiendo. Yo sentí que el 'cohetón' reventó y salté de la cama, pero como ella (mi hija) estaba durmiendo solo le dije: 'creo que han metido un 'cohetón' abajo. No le tomamos importancia", explicó la afectada.

PUEDES VER: Piura: seis familias lo pierden todo por incendios en Año Nuevo

Pirotécnica provocó incendio en casa multifamiliar en La Victoria

Según reveló la madre de familia, no prestó atención al fuerte sonido de pirotecnia que escuchó en su vivienda, hasta que se percató del humo que provenía del lugar. Aunque intentó reaccionar a tiempo, el fuego ya se había propagado por gran parte de su casa.

"Al rato todo estaba lleno de humo. Cuando mi hija se levantó a prender el ventilador me dijo: 'algo se quema'. El piso del techo de arriba ya estaba caliente y cuando ella comenzó a bajar ya estaba todo prendido (y en llamas)", relató.

PUEDES VER: Voraz incendio consume local de chatarrería en Chorrillos: dueño denuncia presuntas extorsiones

Cerca de 77 incendios se reportaron en Lima solo este 1 de enero

El primer día del año 2026 llegó marcado por múltiples emergencias atendidas por los bomberos en Lima Metropolitana. Cerca de 77 incendios se registraron en distritos de San Juan de Lurigancho, Rimac, Carabayllo, Villa María del triunfo, Villa el Salvador, Santa Anita, Breña, Independencia, Chorrillos, Los Olivos, y demás.

Según explicó el gerente de Gestión de Riesgos de Desastres de la Municipalidad de Lima, Mario Caseretto, a RPP, gran parte de estos incendios fueron ocasionados por el uso indiscriminado de artefactos pirotécnicos y el recalentamiento de las redes eléctricas.

