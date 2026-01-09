Casi 3.900 peruanos se casaron con ciudadanos venezolanos entre 2017 y 2025, según registro del Reniec

El nuevo panorama político en Venezuela, tras la captura de Nicolás Maduro y el giro en la política exterior, luego de la intervención de los Estados Unidos, ha reavivado en miles de ciudadanos venezolanos la esperanza de regresar a su país luego de años de migración forzada. Sin embargo, el prolongado éxodo que llevó a más de un millón de sus ciudadanos a establecerse en el Perú dejó una huella profunda en la dinámica social, familiar y demográfica.

En ese contexto de integración, entre 2017 y fines de 2025, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) reportó 3.897 matrimonios entre ciudadanos peruanos y venezolanos. Durante ese periodo, Lima concentró la mayor cantidad de uniones civiles, seguida por las regiones del Callao, Arequipa, Piura e Ica.

Reniec registró 340 bodas entre venezolanos y peruanos en 2025

Según datos publicados por el diario Ojo, la cifra de uniones muestra un crecimiento sostenido desde 2017, cuando se registraron 293 bodas, hasta alcanzar 340 en el último año. La mayoría de estos enlaces corresponde a 2.838 hombres peruanos que contrajeron matrimonio con mujeres venezolanas, mientras que 1.514 peruanas se casaron con varones venezolanos.

El impacto de la migración venezolana en el Perú también se reflejó en el aumento de nacimientos de hijos de madres extranjeras, producto de la conformación de nuevas familias en el país. De acuerdo con el Certificado de Nacido Vivo del Ministerio de Salud (Minsa), más de 78.000 mujeres venezolanas dieron a luz en territorio peruano durante los últimos cinco años. Asimismo, en lo que va de 2026, el Reniec ya ha registrado 108 bebés peruanos de madres venezolanas.

Lima es la ciudad con mayor número de matrimonios entre venezolanos y peruanos. Foto: Carlos Félix / La República.

El 2020 fue el año con más partos: 19.005 en total. Desde ese periodo, la cifra decayó y en 2025 se contabilizaron 8.831 alumbramientos de bebés peruanos de madres venezolanas. Cabe destacar que la mayoría de estas mujeres tenían entre 18 y 29 años, mantenían una relación de convivencia con sus parejas y, en más de un tercio de los casos, se trataba de su primer hijo.

Uno de estos acontecimientos se registró el último 25 de diciembre con la historia de María Fernanda Moreno Figueroa (29), proveniente de Venezuela y residente de Los Olivos, quien dio a luz a su segundo hijo, Jacob Elijah, en la Maternidad de Lima durante la noche de Navidad. La mujer acudió al centro de salud en compañía de su pareja, el ciudadano peruano Jean Paul.

