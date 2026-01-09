El presidente estadounidense calificó de "gesto inteligente" la liberación de presos políticos en Venezuela. | Foto: MANDEL NGAN / AFP

El presidente estadounidense calificó de "gesto inteligente" la liberación de presos políticos en Venezuela. | Foto: MANDEL NGAN / AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes a través de su cuenta oficial de Truth Social que ha cancelado una segunda oleada de ataques contra Venezuela que se esperaba tras la operación militar que llevó a la captura de Nicolás Maduro. En ese sentido, resaltó la “cooperación” del país sudamericano como motivo para evitar más acciones ofensivas.

El mandatario republicano destacó que la administración interina venezolana, encabezada por Delcy Rodríguez, ha comenzado a liberar a un “gran número de presos políticos” como gesto de búsqueda de la paz, lo que calificó como “un gesto muy importante e inteligente” que ha permitido evitar la escalada militar.

Cooperación y apuesta por el sector energético

“Venezuela está liberando a un gran número de presos políticos como señal de ‘búsqueda de la paz’”, escribió Trump en su mensaje, y agregó que “este es un gesto muy importante e inteligente”. Según afirmó, ambas naciones “están trabajando bien juntas, especialmente en lo que respecta a la reconstrucción, de una forma mucho más grande, mejor y más moderna, de su infraestructura de petróleo y gas”.

El jefe de la Casa Blanca también anunció que “al menos US$100.000 millones serán invertidos por las grandes petroleras” en Venezuela, y que este mismo viernes mantendría una reunión en la Casa Blanca con ejecutivos de importantes compañías petroleras para discutir la expansión de la producción y nuevas inversiones en el país caribeño. Aunque este monto fue citado por Trump, la industria ha mostrado escepticismo sobre la viabilidad de comprometer decenas de miles de millones de dólares durante años para restaurar la infraestructura petrolera venezolana.

Estados Unidos mantiene presencia militar pese a la cancelación

Aunque el jefe de Estado norteamericano indicó que la segunda ola de ataques ya no parece necesaria, destacó que “todos los barcos permanecerán en su posición por motivos de seguridad”, en referencia a la fuerte presencia naval estadounidense en el Caribe. Esta decisión busca garantizar la estabilidad regional mientras continúan las gestiones diplomáticas y energéticas entre Washington y Caracas.

Analistas señalan que la administración Trump está intentando consolidar una cooperación estratégica con la nación llanera tras meses de tensiones, posicionandolo como un socio energético clave, y la cancelación de ataques podría ser parte de un intento más amplio de asegurar inversiones y estabilidad mientras se negocian los términos de la relación bilateral.