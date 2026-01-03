¿Regresar o quedarse? Internacionalistas analizan la situación de los venezolanos en Perú tras la detención de Nicolás Maduro | Foto: Marco Cotrina/La República.

¿Regresar o quedarse? Internacionalistas analizan la situación de los venezolanos en Perú tras la detención de Nicolás Maduro | Foto: Marco Cotrina/La República.

La reciente detención de Nicolás Maduro, ejecutada la madrugada del 3 de enero por parte de Estados Unidos, reavivó la esperanza de millones de venezolanos que viven en Perú, muchos de ellos con el anhelo intacto de regresar a su país tras años de migración forzada. Sin embargo, especialistas advierten que el camino hacia un retorno masivo aún es incierto y dependerá de cómo evolucione el escenario político en Venezuela.

¿Es suficiente la captura de Maduro para que los venezolanos regresen?

En conversación con La República, Génesis Hung, abogada especializada en temas migratorios, recordó que el movimiento migratorio venezolano fue motivado por una crisis humanitaria y violación masiva de derechos humanos por parte de la dictadura del gobierno chavista. En ese sentido, resaltó las concentraciones pacíficas que se formaron a lo largo de estos años en diversas partes del mundo con la esperanza de alcanzar finalmente la libertad para volver a su patria.

“Recordemos que los venezolanos y venezolanas no salieron de Venezuela porque quisieron, sino fueron obligados por la situación tan compleja que la dictadura generó, así que esa posibilidad de volver y de que pueda materializarse es un escenario muy positivo”, sostuvo.

Para el internacionalista Francisco Belaunde la sola captura de Maduro no es suficiente para la reintegración de Venezuela debido a que aún se mantiene presente el resto de su cúpula de gobierno. Sin embargo, indicó que debido a la gran expectativa que causó la noticia se espera que algunos ciudadanos regresen al país.

“Si se mantiene en el poder, haber retirado a Maduro no significaría gran cosa para los venezolanos porque sería continuar con el régimen. Mientras no se dé el fin real del régimen chavista, me imagino que muchos no van a querer regresar todavía”, indicó para este medio.

Entre el volver o quedarse de los venezolanos en Perú

Desde el parque Miguel Cervantes, a unos pasos de la Embajada de Venezuela, en Lima, alrededor de 600 migrantes se reunieron para celebrar la noticia con una mezcla de expectativa y emoción.

Entre ellos se encontraba Verónica Durán, representante de Alianza Bravo Pueblo Global Perú, quien señaló para La República que de momento se mantienen atentos a los comentarios de sus líderes María Corina y Edmundo Gonzáles, así como del presidente Donald Trump y de su secretario de estado, Marcos Rubio, para ver qué planes de retorno al país y de impulso económico podrían implementar.

“En lo personal he escuchado muchos comentarios. Es inminente la oleada de retorno que se va a suscitar no solo en Perú sino en todos los países en los que la diáspora se ha instalado. Sin embargo, sabemos que un sector importante ya ha hecho vida en Perú, han formado familias, tienen lazos que han formado durante estos años y obviamente esto es un nuevo panorama en los venezolanos que se van a quedar asentados”, explicó. No obstante, confesó que a nivel general prevé que la oleada de retorno sea mayor que la que se vaya a quedar.

Cientos de venezolanos se reunieron a las afueras de la embajada de Venezuela en Lima. Foto: Marco Cotrina/La República.

Nuevo escenario en Venezuela

Aunque Belaunde aclaró que muchos venezolanos con familia en Perú muy probablemente terminen optando por quedarse, mencionó que de terminar por completo el régimen chavista se abrirán nuevas oportunidades económicas en Venezuela.

“Donald Trump, que quiere apoderarse del petróleo venezolano, va implicar empresas de Estados Unidos en el petróleo porque va a generar muchísimo empleo. Evidentemente, Venezuela se va a convertir en una oportunidad económica para muchas empresas del mundo, venezolanas también, y eso va a incentivar que muchos regresen e incluso que gente de otros países comience también a ir de nuevo, como en una época Venezuela fue una especie de meca para muchos, incluidos peruanos”, enfatizó.

Por su parte, Hung resaltó que el cambio de régimen podría volver a conectar a Venezuela con diversos países con los que rompió relaciones diplomáticas; entre ellos, figura el Perú desde julio de 2024, cuando el gobierno de Dina Boluarte rechazó los resultados de las elecciones presidenciales y calificó de fraudulenta la victoria del exdictador, reconociendo a Edmundo González Urrutia como presidente electo.

Frente a esa situación, la única opción que tienen los venezolanos para regresar a su patria es por vía terrestre, debido a que no hay vuelos directos desde Lima hacia Caracas por el momento.

“Tal vez Estados Unidos reabra el espacio aéreo en el lapso de algún tiempo durante la transición y ya un nuevo grupo de gobierno entable nuevamente la apertura de vuelos comerciales entre Perú y Venezuela (…). Por ahora la vía terrestre es la única opción que tenemos; sin embargo, toda la logística de retorno no sería en el tiempo inmediato, tenemos que esperar la transición”, agregó Durán.

Belaunde también confió en que un nuevo gobierno generará nuevas relaciones; no obstante, resaltó que las declaraciones del presidente de los Estados Unidos dejaron cierta incertidumbre sobre el futuro de Venezuela.

“No queda muy claro eso que dijo Donald Trump, que ellos iban a controlar las cosas en Venezuela, casi como que iban a gobernarlo. Eso es muy extraño porque tampoco no es que hayan ocupado Venezuela. ¿Gobernar qué? Si no tienen soldados ahí. Es una cosa rara que va a tener que ser aclarada en su momento”, sentenció.

