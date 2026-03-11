HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Bus de Corredor Morado atropella y mata a hombre frente al Hospital del Niño en la avenida Brasil

Efectivos de Tránsito Lima y bomberos de Breña acudieron al lugar para atender la emergencia y realizar las diligencias correspondientes.

Transeúnte es atropellado bus del corredor morado
Transeúnte es atropellado bus del corredor morado | Composicióno LR | Difusión

La noche del miércoles 11 de marzo, un hombre identificado como Javier Emerson Lozano Candia perdió la vida tras ser atropellado por un bus del Corredor Morado en la cuadra 6 de la avenida Brasil, frente al Hospital del Niño.

Según el reporte policial, el vehículo, de placa AUR-727, era conducido por Richard Michael Castillo Aquino. Personal de Tránsito Lima y una unidad de bomberos de Breña acudieron inmediatamente al lugar para atender la emergencia y llevar a cabo las diligencias correspondientes.

TE RECOMENDAMOS

ACUÑA PIERDE MINISTERIOS Y VLADIMIR CERRÓN LIBRE | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe
Notas relacionadas
Bus de la empresa Movil Bus con más de 50 pasajeros cae al río en Juanjui en San Martín: se reporta cerca de 35 heridos

Bus de la empresa Movil Bus con más de 50 pasajeros cae al río en Juanjui en San Martín: se reporta cerca de 35 heridos

LEER MÁS
Bus que partió de Cusco registró volcadura en Chumbivilcas: reportan una mujer fallecida y 39 heridos

Bus que partió de Cusco registró volcadura en Chumbivilcas: reportan una mujer fallecida y 39 heridos

LEER MÁS
Conductor ebrio que provocó accidentes y dio los datos de su primo al ser intervenido es condenado a más de 2 años de prisión

Conductor ebrio que provocó accidentes y dio los datos de su primo al ser intervenido es condenado a más de 2 años de prisión

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Habrá paro nacional este 12 de marzo tras lo anunciado por el Gobierno sobre el gas? Esto dicen los gremios de transporte

¿Habrá paro nacional este 12 de marzo tras lo anunciado por el Gobierno sobre el gas? Esto dicen los gremios de transporte

LEER MÁS
Sedapal anuncia corte de agua en 10 distritos de Lima desde el 12 al 18 de marzo por mantenimiento preventivo de reservorios

Sedapal anuncia corte de agua en 10 distritos de Lima desde el 12 al 18 de marzo por mantenimiento preventivo de reservorios

LEER MÁS
Bus de la empresa Movil Bus con más de 50 pasajeros cae al río en Juanjui en San Martín: se reporta cerca de 35 heridos

Bus de la empresa Movil Bus con más de 50 pasajeros cae al río en Juanjui en San Martín: se reporta cerca de 35 heridos

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Un coloso dormido bajo el océano: el supervolcán submarino que mide casi 5.000 metros y supera 9 veces el tamaño de Lima

Bus de Corredor Morado atropella y mata a hombre frente al Hospital del Niño en la avenida Brasil

Hija de Christian Domínguez lanza emprendimiento y las exparejas de su padre sorprenden al apoyarla

Sociedad

MINSA ofrece despistaje de cáncer gratis en marzo 2026: ¿cómo acceder a los exámenes?

Duplicado de DNI azul a DNI electrónico se podrá tramitar online en marzo de 2026

Calor se incrementará en la costa peruana y noches serán más sofocantes, alerta Senamhi: estas serán las REGIONES más afectadas

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Artista Mario Colán, líder de ‘De qué color son tus muertos’, busca ser diputado para fortalecer el sector de las artes

Juan Carlos Velasco es el nuevo ministro de Salud: José María Balcázar tomó juramento al reemplazo de Luis Quiroz

Rafael Vela: ANC del Ministerio Público lo suspende por 9 meses por declaraciones en el caso Alejandro Toledo

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025