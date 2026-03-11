Bus de Corredor Morado atropella y mata a hombre frente al Hospital del Niño en la avenida Brasil
Efectivos de Tránsito Lima y bomberos de Breña acudieron al lugar para atender la emergencia y realizar las diligencias correspondientes.
La noche del miércoles 11 de marzo, un hombre identificado como Javier Emerson Lozano Candia perdió la vida tras ser atropellado por un bus del Corredor Morado en la cuadra 6 de la avenida Brasil, frente al Hospital del Niño.
Según el reporte policial, el vehículo, de placa AUR-727, era conducido por Richard Michael Castillo Aquino. Personal de Tránsito Lima y una unidad de bomberos de Breña acudieron inmediatamente al lugar para atender la emergencia y llevar a cabo las diligencias correspondientes.
