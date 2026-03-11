Transeúnte es atropellado bus del corredor morado | Composicióno LR | Difusión

La noche del miércoles 11 de marzo, un hombre identificado como Javier Emerson Lozano Candia perdió la vida tras ser atropellado por un bus del Corredor Morado en la cuadra 6 de la avenida Brasil, frente al Hospital del Niño.

Según el reporte policial, el vehículo, de placa AUR-727, era conducido por Richard Michael Castillo Aquino. Personal de Tránsito Lima y una unidad de bomberos de Breña acudieron inmediatamente al lugar para atender la emergencia y llevar a cabo las diligencias correspondientes.

