Maternidad de Lima presenta a primeros bebés nacidos durante la Navidad

Mientras gran parte del Perú celebraba la Nochebuena en familia, nueve madres vivieron una Navidad distinta, entre los monitores, respiraciones guiadas y el acompañamiento del equipo médico del Instituto Nacional Materno Perinatal (antigua Maternidad de Lima). Entre la medianoche y las primeras horas del 25 de diciembre, médicos, enfermeros y personal del centro de salud asistieron el nacimiento de nueve bebés, todos en buen estado de salud y bajo la modalidad de parto humanizado.

Madres recibieron la navidad en la Maternidad de Lima

Las madres, procedentes de distintos distritos de Lima y del interior del país, coincidieron en que la Navidad de este año quedó grabada para siempre como el inicio de una nueva etapa. Una de ellas fue Cledy Santi Condori (31), arequipeña que esperaba recibir a su tercera hija el 30 de diciembre. No obstante, la noche del 24, cuando preparaba la cena navideña en su vivienda de El Agustino, las contracciones comenzaron a intensificarse y la celebración familiar tuvo que cambiar de escenario.

TE RECOMENDAMOS RENOVACIÓN POPULAR PRESENTA A SUS CANDIDATOS Y RUTH LUQUE EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Cuando el país se daba el abrazo de Navidad, el 25 de diciembre a las 12:01 a.m., su bebé nació en la Maternidad de Lima, con 3.51 kilos y sin ninguna complicación.

“Estábamos esperando con la familia y empezaron los dolores. Estoy muy feliz porque nació sanita”, sostuvo. A su lado estuvieron en todo momento su esposo y su madre, quienes la acompañaron durante el proceso. “Sueño con un futuro mejor, que viva en un Perú mejor, porque hay mucha inseguridad”, agregó Cledy.

A pocos metros y a la misma hora, la ciudadana venezolana María Fernanda Moreno Figueroa (29), residente en Los Olivos, alumbró a su segundo hijo, Jacob Elijah. Aunque el parto estaba programado para el 22, el destino quiso que esperara algunos días más. “No esperaba una Navidad así, pero fue muy bonito”, relató.

María rompió fuente la mañana del 24 y acudió al instituto buscando un parto natural. Tras permanecer varias horas en trabajo de parto, acompañada por su pareja, el peruano Jean Paul.

“Aquí me ayudaron bastante para que sea parto natural y no sufra tanto”, indicó. El menor nació sano, con buen peso y talla. El nombre fue una decisión compartida: mientras el padre eligió Jacob, la madre le puso Elijah, ambos de origen bíblico.

“Nace un 25 de diciembre y eso va a ser un recuerdo grande para él”, comentó el padre.

Minutos después, a las 00:27 a.m., Shiomara Saavedra Ureta, vecina de San Juan de Lurigancho, se convirtió en madre por primera vez. Su hijo, Santiago Naciel, nació con 3.43 kilos. “Es una bendición. Han sido nueve meses largos, pero ya está conmigo”, mencionó emocionada.

El padre, Euler, reconoció que no esperaban que el nacimiento coincidiera con la Navidad y agradeció que nació en buen estado de salud. El nombre también fue fruto de un acuerdo: Santiago, elegido por la madre; Naciel, por él. “Cuando sea grande, quisiera que ingrese a la Policía”, comentó, al compartir el sueño que no logró concretar.

Madres recibieron la navidad en la Maternidad de Lima. Foto: Adrián Sarria Muñoz/La República.

Visita del ministro de Salud

Durante la mañana del 25, el ministro de Salud, Napoleón Quiroz, acudió al instituto para saludar a las madres y presentar a los recién nacidos. Además, destacó que el INMP registra en promedio más de 30 partos diarios y resaltó la modalidad de parto humanizado, que permite la presencia de un acompañante durante el nacimiento.

“Este modelo se aplica en la Maternidad de Lima desde hace más de 15 años y ayuda a que el parto sea más seguro y menos traumático”, explicó.

Consultado sobre el país que recibirán estos niños cuando crezcan, el ministro señaló que su futuro dependerá del esfuerzo colectivo. “Es el país que queramos construir: con formalidad, con paz y con trabajo”, afirmó.

Mientras tanto, en la sala de partos del instituto, la Navidad transcurrió sin villancicos ni brindis, pero con llantos recién nacidos, madres que acompañan y personal de salud que, una vez más, pasó la noche cuidando nuevas vidas.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.